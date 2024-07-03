https://ria.ru/20240703/podrostki-1957177857.html

В Самарской области два подростка пропали после прогулки с собакой

В Самарской области два подростка пропали после прогулки с собакой - РИА Новости, 03.07.2024

В Самарской области два подростка пропали после прогулки с собакой

Два мальчика-подростка ушли выгуливать собаку в Жигулевске в Самарской области и не вернулись домой, их ищут полиция и волонтеры, сообщило главное управление... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:17

2024-07-03T17:17

2024-07-03T17:17

происшествия

жигулевск

самарская область

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САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Два мальчика-подростка ушли выгуливать собаку в Жигулевске в Самарской области и не вернулись домой, их ищут полиция и волонтеры, сообщило главное управление МВД по региону на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавших Константина Голубцова 2010 года рождения и Даниила Старых 2008 года рождения, проживающих в городе Жигулевске, которые 2 июля текущего года около 18.00 часов (17.00 мск) ушли из дома, расположенного на улице Никитина, выгуливать собаку, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении ведомства. Один из мальчиков ростом 160-165 сантиметров был одет в черную футболку с надписью белого цвета, серые шорты, черные кроссовки и носки. Второй подросток ростом 165-173 сантиметра был в черной футболке с серым принтом, черных шортах и коричневых сандалиях. Искать мальчиков помогают представители регионального поискового отряда "Лиза Алерт", ориентировки пропавших направили в подразделения полиции и волонтерские организации.

https://ria.ru/20240628/sochi-1956129255.html

жигулевск

самарская область

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происшествия, жигулевск, самарская область