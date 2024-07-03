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ВС России ударили по району ж/д станции под Запорожьем, сообщило подполье - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 03.07.2024 (обновлено: 11:40 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/podpole-1957046680.html
ВС России ударили по району ж/д станции под Запорожьем, сообщило подполье
ВС России ударили по району ж/д станции под Запорожьем, сообщило подполье - РИА Новости, 03.07.2024
ВС России ударили по району ж/д станции под Запорожьем, сообщило подполье
Несколько ударов нанесено около железнодорожной станции в селе Малая Токмачка в районе подконтрольного Киеву Запорожья, где находятся склады ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:28
2024-07-03T11:40
специальная военная операция на украине
запорожье
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Несколько ударов нанесено около железнодорожной станции в селе Малая Токмачка в районе подконтрольного Киеву Запорожья, где находятся склады ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Село Малая Токмачка получило несколько прилетов ракет РСЗО и серию артобстрелов. В промежутках между прилетами, наносились удары дронами по движущимся целям и небольшим группам бандеровцев. Сообщают, что несколько ударов было около железнодорожной станции, где на огороженной территории есть складские помещения", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожье, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России ударили по району ж/д станции под Запорожьем, сообщило подполье

Подполье: ВС России нанесли удар по району ж/д станции в селе Малая Токмачка

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Несколько ударов нанесено около железнодорожной станции в селе Малая Токмачка в районе подконтрольного Киеву Запорожья, где находятся склады ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Село Малая Токмачка получило несколько прилетов ракет РСЗО и серию артобстрелов. В промежутках между прилетами, наносились удары дронами по движущимся целям и небольшим группам бандеровцев. Сообщают, что несколько ударов было около железнодорожной станции, где на огороженной территории есть складские помещения", - заявил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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