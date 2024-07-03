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ВС России ударили по району ж/д станции под Запорожьем, сообщило подполье
ВС России ударили по району ж/д станции под Запорожьем, сообщило подполье - РИА Новости, 03.07.2024
ВС России ударили по району ж/д станции под Запорожьем, сообщило подполье
Несколько ударов нанесено около железнодорожной станции в селе Малая Токмачка в районе подконтрольного Киеву Запорожья, где находятся склады ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:28
2024-07-03T11:28
2024-07-03T11:40
специальная военная операция на украине
запорожье
сергей лебедев
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безопасность
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ДОНЕЦК, 3 июл – РИА Новости. Несколько ударов нанесено около железнодорожной станции в селе Малая Токмачка в районе подконтрольного Киеву Запорожья, где находятся склады ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Село Малая Токмачка получило несколько прилетов ракет РСЗО и серию артобстрелов. В промежутках между прилетами, наносились удары дронами по движущимся целям и небольшим группам бандеровцев. Сообщают, что несколько ударов было около железнодорожной станции, где на огороженной территории есть складские помещения", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожье, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России ударили по району ж/д станции под Запорожьем, сообщило подполье
Подполье: ВС России нанесли удар по району ж/д станции в селе Малая Токмачка