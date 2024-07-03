https://ria.ru/20240703/podmoskove-1957174942.html

Почти 90 парков Подмосковья представят мероприятия ко Дню семьи

Почти 90 парков Подмосковья представят мероприятия ко Дню семьи - РИА Новости, 03.07.2024

Почти 90 парков Подмосковья представят мероприятия ко Дню семьи

Почти в 90 парках Подмосковья 6 и 7 июля пройдут общеобластные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:10

2024-07-03T17:10

2024-07-03T17:10

новости подмосковья

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Почти в 90 парках Подмосковья 6 и 7 июля пройдут общеобластные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Для посетителей подготовили концертные и развлекательные программы, творческие мастер-классы, спортивные соревнования и тематические фотозоны. В рамках праздника пройдут флешмобы, чествования молодоженов, а также супружеских пар, отмечающих юбилейные даты совместной жизни. В Дрезненском городском парке Орехово-Зуевского городского округа гостей приглашают на праздничный концерт "Счастливы вместе", лекцию по генеалогии и мастер-класс по созданию браслета. Юных посетителей ждут на игровую программу "Паровозик из Ромашково". Все желающие смогут принять участие в семейной фотосессии с профессиональным фотографом. В Центральном парке Ногинска Богородского городского округа зрителей порадуют праздничным концертом "Моя семья – мое богатство" при участии группы "Кантилена" и дефиле невест. Все желающие смогут принять участие в параде семей, спортивных эстафетах и творческих мастер-классах. В парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск состоится концерт Государственного академического оркестра солистов Московской областной филармонии, шахматный турнир, квест и выставка игрушек. Мытищинский лесопарк порадует гостей подвижными активностями. В программе спортивные эстафеты "Папа, мама, я – спортивная семья", любительские турниры по бадминтону, оздоровительный забег, интерактив "Погадаем на ромашке" и выставка рисунков.

https://ria.ru/20240703/perekhod-1957146783.html

https://ria.ru/20240702/podmoskove-1956844380.html

московская область (подмосковье)

ногинск

воскресенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ногинск, воскресенск