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Датские инструкторы начали военную подготовку 200 украинцев - РИА Новости, 03.07.2024
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16:06 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/podgotovka-1957148084.html
Датские инструкторы начали военную подготовку 200 украинцев
Датские инструкторы начали военную подготовку 200 украинцев - РИА Новости, 03.07.2024
Датские инструкторы начали военную подготовку 200 украинцев
Датские инструкторы начали проводить базовую военную подготовку 200 украинцев в Великобритании, сообщают вооруженные силы Дании в пресс-релизе. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:06
2024-07-03T16:06
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Датские инструкторы начали проводить базовую военную подготовку 200 украинцев в Великобритании, сообщают вооруженные силы Дании в пресс-релизе. "Датские инструкторы в Великобритании приняли около 200 украинцев, готовых к прохождению базовой военной подготовки", — говорится в сообщении. Согласно пресс-релизу, в подготовке, которая займёт пять недель, участвуют украинские новобранцы в возрасте от 19 до 45 лет. Ранее командующий датскими военно-воздушными силами Ян Дам заявлял, что первые 50 украинцев завершили в Дании подготовку в качестве специалистов по обслуживанию истребителей F-16, планируется обучение ещё 50 человек. Также агентство Блумберг со ссылкой на датского министра обороны Троельса Лунда Поульсена ранее передавало, что Дания в конце этого года завершит программу обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, чтобы заняться освоением новых самолетов F-35. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240701/svo-1956156464.html
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в мире, великобритания, дания, россия, нато, f-16, f-35
В мире, Великобритания, Дания, Россия, НАТО, F-16, F-35
Датские инструкторы начали военную подготовку 200 украинцев

Датские инструкторы начали базовую военную подготовку 200 украинцев в Британии

© Фото : Sgt. Anthony JonesИнструктор обучает солдат ВСУ
Инструктор обучает солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Sgt. Anthony Jones
Инструктор обучает солдат ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Датские инструкторы начали проводить базовую военную подготовку 200 украинцев в Великобритании, сообщают вооруженные силы Дании в пресс-релизе.
"Датские инструкторы в Великобритании приняли около 200 украинцев, готовых к прохождению базовой военной подготовки", — говорится в сообщении.
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Согласно пресс-релизу, в подготовке, которая займёт пять недель, участвуют украинские новобранцы в возрасте от 19 до 45 лет.
Ранее командующий датскими военно-воздушными силами Ян Дам заявлял, что первые 50 украинцев завершили в Дании подготовку в качестве специалистов по обслуживанию истребителей F-16, планируется обучение ещё 50 человек.
Также агентство Блумберг со ссылкой на датского министра обороны Троельса Лунда Поульсена ранее передавало, что Дания в конце этого года завершит программу обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, чтобы заняться освоением новых самолетов F-35.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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