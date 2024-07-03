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Новый премьер Нидерландов пообещал Украине военную поддержку - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/podderzhka-1957155970.html
Новый премьер Нидерландов пообещал Украине военную поддержку
Новый премьер Нидерландов пообещал Украине военную поддержку - РИА Новости, 03.07.2024
Новый премьер Нидерландов пообещал Украине военную поддержку
Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схоф подтвердил в среду, что Украина может рассчитывать на финансовую, военную и политическую поддержку его страны. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:27
2024-07-03T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нидерланды
герт вилдерс
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ГААГА, 3 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схоф подтвердил в среду, что Украина может рассчитывать на финансовую, военную и политическую поддержку его страны. "Украина может продолжать рассчитывать на поддержку Нидерландов: финансовую, военную и политическую", - сказал Схоф, выступая в первый раз в палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов в должности премьер-министра. Новый кабинет министров Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схофом во вторник принес присягу королю страны Виллему-Александру и официально приступил к исполнению своих обязанностей. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сразу после вступления в должность призвал к продолжению помощи Украине и укреплению вооруженных сил своей страны. Бывшая глава минобороны Нидерландов сообщила, что власти выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят на Украину. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки, ответственность за последствия которой несут западные страны. Лидер самой крупной нидерландской партии по итогам парламентских выборов - крайне правой Партии свободы (PVV) - Герт Вилдерс всегда выступал против поставок оружия Украине и антироссийских санкций. Однако ради формирования правительства ему пришлось пойти на уступки и согласиться на продолжение помощи Киеву под давлением других участников правящей коалиции. В середине мая четыре крупнейшие партии в Нидерландах - крайне правая Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти полгода, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. В конце мая коалиция выбрала на пост нового премьера Нидерландов бывшего главу разведки Дика Схофа и поручила ему создание нового кабинета министров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240603/udary-1950122021.html
https://ria.ru/20240702/niderlandy-1956840760.html
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в мире, украина, россия, нидерланды, герт вилдерс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Герт Вилдерс
Новый премьер Нидерландов пообещал Украине военную поддержку

Премьер Нидерландов Схоф подтвердил, что Украина может рассчитывать на поддержку

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 3 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схоф подтвердил в среду, что Украина может рассчитывать на финансовую, военную и политическую поддержку его страны.
"Украина может продолжать рассчитывать на поддержку Нидерландов: финансовую, военную и политическую", - сказал Схоф, выступая в первый раз в палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов в должности премьер-министра.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Нидерланды позволят Украине использовать F-16 для ударов по России
3 июня, 11:41
Новый кабинет министров Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схофом во вторник принес присягу королю страны Виллему-Александру и официально приступил к исполнению своих обязанностей.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сразу после вступления в должность призвал к продолжению помощи Украине и укреплению вооруженных сил своей страны.
Бывшая глава минобороны Нидерландов сообщила, что власти выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят на Украину. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки, ответственность за последствия которой несут западные страны.
Лидер самой крупной нидерландской партии по итогам парламентских выборов - крайне правой Партии свободы (PVV) - Герт Вилдерс всегда выступал против поставок оружия Украине и антироссийских санкций. Однако ради формирования правительства ему пришлось пойти на уступки и согласиться на продолжение помощи Киеву под давлением других участников правящей коалиции.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Эксперт рассказал о связи нового премьера Нидерландов с Белым домом
2 июля, 12:47
В середине мая четыре крупнейшие партии в Нидерландах - крайне правая Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти полгода, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. В конце мая коалиция выбрала на пост нового премьера Нидерландов бывшего главу разведки Дика Схофа и поручила ему создание нового кабинета министров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Депутат Госдумы посоветовала Нидерландам "не будить русского медведя"
3 июня, 18:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНидерландыГерт Вилдерс
 
 
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