https://ria.ru/20240703/peskov-1957189736.html

Путин и Си Цзиньпин предметно обсудили все области двусторонних отношений

Путин и Си Цзиньпин предметно обсудили все области двусторонних отношений - РИА Новости, 03.07.2024

Путин и Си Цзиньпин предметно обсудили все области двусторонних отношений

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили все области двусторонних отношений РФ и КНР в ходе переговоров в Астане, обменялись... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:59

2024-07-03T17:59

2024-07-03T18:09

астана

си цзиньпин

саммит шос в астане – 2024

владимир путин

дмитрий песков

китай

россия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили все области двусторонних отношений РФ и КНР в ходе переговоров в Астане, обменялись мнениями по региональным проблемам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента отметил, что Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров обсудили "все области" двусторонних отношений."Обменялись мнениями по региональным проблемам", - добавил Песков в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20240703/si_tszinpin-1957169416.html

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астана, си цзиньпин, саммит шос в астане – 2024, владимир путин, дмитрий песков, китай, россия, в мире