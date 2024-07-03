https://ria.ru/20240703/peskov-1957046415.html

Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Эрдоган

Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Эрдоган - РИА Новости, 03.07.2024

Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Эрдоган

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана будут продолжительными, речь будет идти о двусторонних отношениях, а также о... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:27

2024-07-03T11:27

2024-07-03T11:27

россия

турция

сирия

дмитрий песков

владимир путин

саммит шос в астане – 2024

политика

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана будут продолжительными, речь будет идти о двусторонних отношениях, а также о ситуации в Сирии и на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Двусторонняя встреча будет достаточно продолжительной, как минимум час. Конечно, там будет идти речь о всех вопросах, которые представляют взаимный интерес. В первую очередь, это двусторонние отношения, но конечно же без сирийских дел, без украинских дел вряд ли президенты обойдутся", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240408/putin-1938550616.html

россия

турция

сирия

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россия, турция, сирия, дмитрий песков, владимир путин, саммит шос в астане – 2024, политика