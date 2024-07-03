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Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Эрдоган
Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Эрдоган - РИА Новости, 03.07.2024
Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Эрдоган
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана будут продолжительными, речь будет идти о двусторонних отношениях, а также о... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:27
2024-07-03T11:27
2024-07-03T11:27
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турция
сирия
дмитрий песков
владимир путин
саммит шос в астане – 2024
политика
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана будут продолжительными, речь будет идти о двусторонних отношениях, а также о ситуации в Сирии и на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Двусторонняя встреча будет достаточно продолжительной, как минимум час. Конечно, там будет идти речь о всех вопросах, которые представляют взаимный интерес. В первую очередь, это двусторонние отношения, но конечно же без сирийских дел, без украинских дел вряд ли президенты обойдутся", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240408/putin-1938550616.html
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россия, турция, сирия, дмитрий песков, владимир путин, саммит шос в астане – 2024, политика
Россия, Турция, Сирия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Саммит ШОС в Астане – 2024, Политика
Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Эрдоган
Песков: Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения, Сирию и Украину