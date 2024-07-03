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Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Эрдоган - РИА Новости, 03.07.2024
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11:27 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/peskov-1957046415.html
Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Эрдоган
Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Эрдоган - РИА Новости, 03.07.2024
Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Эрдоган
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана будут продолжительными, речь будет идти о двусторонних отношениях, а также о... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:27
2024-07-03T11:27
россия
турция
сирия
дмитрий песков
владимир путин
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политика
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана будут продолжительными, речь будет идти о двусторонних отношениях, а также о ситуации в Сирии и на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Двусторонняя встреча будет достаточно продолжительной, как минимум час. Конечно, там будет идти речь о всех вопросах, которые представляют взаимный интерес. В первую очередь, это двусторонние отношения, но конечно же без сирийских дел, без украинских дел вряд ли президенты обойдутся", - сказал Песков.
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россия, турция, сирия, дмитрий песков, владимир путин, саммит шос в астане – 2024, политика
Россия, Турция, Сирия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Саммит ШОС в Астане – 2024, Политика
Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Эрдоган

Песков: Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения, Сирию и Украину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана будут продолжительными, речь будет идти о двусторонних отношениях, а также о ситуации в Сирии и на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Двусторонняя встреча будет достаточно продолжительной, как минимум час. Конечно, там будет идти речь о всех вопросах, которые представляют взаимный интерес. В первую очередь, это двусторонние отношения, но конечно же без сирийских дел, без украинских дел вряд ли президенты обойдутся", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Эрдогана
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РоссияТурцияСирияДмитрий ПесковВладимир ПутинСаммит ШОС в Астане – 2024Политика
 
 
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