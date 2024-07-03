https://ria.ru/20240703/perekhod-1957146783.html

Около 40 умных пешеходных переходов с подсветкой появились в Подмосковье

Около 40 умных пешеходных переходов с подсветкой появились в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2024

Около 40 умных пешеходных переходов с подсветкой появились в Подмосковье

Около 40 пешеходных переходов с умной подсветкой обустроили на региональных дорогах Московской области. Работы провели в рамках нацпроекта "Безопасные... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:03

2024-07-03T16:03

2024-07-03T16:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957135075_0:39:3078:1770_1920x0_80_0_0_71bf6f4608cffd2604b8d35028d126b0.jpg

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Около 40 пешеходных переходов с умной подсветкой обустроили на региональных дорогах Московской области. Работы провели в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил 360.ru.По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика, объекты разместили неподалеку от школ и детсадов, станций и крупных жилых комплексов. Ночью переходы автоматически освещаются и реагируют на присутствие пешехода, предупреждая водителей.Отмечается, что умные переходы уже оборудовали в 17 городских округах, в том числе в Люберцах, Долгопрудном и Балашихе.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), алексей гержик