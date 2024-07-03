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Около 40 умных пешеходных переходов с подсветкой появились в Подмосковье
Около 40 умных пешеходных переходов с подсветкой появились в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2024
Около 40 умных пешеходных переходов с подсветкой появились в Подмосковье
Около 40 пешеходных переходов с умной подсветкой обустроили на региональных дорогах Московской области. Работы провели в рамках нацпроекта "Безопасные... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:03
2024-07-03T16:03
2024-07-03T16:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Около 40 пешеходных переходов с умной подсветкой обустроили на региональных дорогах Московской области. Работы провели в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил 360.ru.По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика, объекты разместили неподалеку от школ и детсадов, станций и крупных жилых комплексов. Ночью переходы автоматически освещаются и реагируют на присутствие пешехода, предупреждая водителей.Отмечается, что умные переходы уже оборудовали в 17 городских округах, в том числе в Люберцах, Долгопрудном и Балашихе.
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московская область (подмосковье), алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик