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Венесуэла и США провели прямые переговоры в удаленном формате - РИА Новости, 03.07.2024
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22:33 03.07.2024 (обновлено: 22:45 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/peregovory-1957232329.html
Венесуэла и США провели прямые переговоры в удаленном формате
Венесуэла и США провели прямые переговоры в удаленном формате - РИА Новости, 03.07.2024
Венесуэла и США провели прямые переговоры в удаленном формате
Представители правительств Венесуэлы и США провели первую виртуальную встречу, на которой договорились продолжить общение для укрепления доверия и улучшения... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T22:33
2024-07-03T22:45
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МЕХИКО, 3 июл — РИА Новости. Представители правительств Венесуэлы и США провели первую виртуальную встречу, на которой договорились продолжить общение для укрепления доверия и улучшения отношений, поддерживая диалог в уважительной и конструктивной манере, при этом он должен ограничиваться пунктами, ранее согласованными в Катаре, заявил участник венесуэльской переговорной группы, спикер парламента Хорхе Родригес."Мы завершили виртуальную встречу с делегацией правительства США, на которой выразили свое неприятие искажений сути этого диалога, неоднократно опубликованных представителями правительства США. Заявляем, что всегда будем отвечать правдой. Мы настаиваем на том, что диалог должен ограничиваться тем, что было согласовано в Катаре, и что для дальнейшего восстановления взаимного доверия и отношений между правительствами необходимо уважать принципы самоопределения, суверенитета и взаимности", - сообщил Родригес в соцсети Х.По словам политика, который вместе с губернатором штата Миранда Эктором Родригесом Кастро участвовал в переговорах с правительством США, по итогам первой после продолжительного времени встречи стороны договорились работать над укреплением доверия и улучшением отношений, а также поддерживать общение в уважительной и конструктивной манере.
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в мире, венесуэла, сша
В мире, Венесуэла, США
Венесуэла и США провели прямые переговоры в удаленном формате

Венесуэла и США провели прямые переговоры и договорились продолжить диалог

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Вид на город Каракас. Архивное фото
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МЕХИКО, 3 июл — РИА Новости. Представители правительств Венесуэлы и США провели первую виртуальную встречу, на которой договорились продолжить общение для укрепления доверия и улучшения отношений, поддерживая диалог в уважительной и конструктивной манере, при этом он должен ограничиваться пунктами, ранее согласованными в Катаре, заявил участник венесуэльской переговорной группы, спикер парламента Хорхе Родригес.
"Мы завершили виртуальную встречу с делегацией правительства США, на которой выразили свое неприятие искажений сути этого диалога, неоднократно опубликованных представителями правительства США. Заявляем, что всегда будем отвечать правдой. Мы настаиваем на том, что диалог должен ограничиваться тем, что было согласовано в Катаре, и что для дальнейшего восстановления взаимного доверия и отношений между правительствами необходимо уважать принципы самоопределения, суверенитета и взаимности", - сообщил Родригес в соцсети Х.
По словам политика, который вместе с губернатором штата Миранда Эктором Родригесом Кастро участвовал в переговорах с правительством США, по итогам первой после продолжительного времени встречи стороны договорились работать над укреплением доверия и улучшением отношений, а также поддерживать общение в уважительной и конструктивной манере.
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