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В Астане завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина
В Астане завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 03.07.2024
В Астане завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина
Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане завершились, они длились около часа. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:23
2024-07-03T17:23
2024-07-03T17:24
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане завершились, они длились около часа. Беседа двух лидеров проходила в зале для переговоров в отеле "Ритц Карлтон". Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники саммита планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.
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Путин в Астане проводит переговоры с Си Цзиньпином
Президент России рассказал о положительной динамике во взаимной торговле, а также поблагодарил за гостеприимство во время недавней своей поездки в Китай.
Си Цзиньпин же начал свое выступление с того, что назвал Путина дорогим другом.
2024-07-03T17:23
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В мире, Астана, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
В Астане завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина
В Астане завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина, они длились около часа