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В Астане завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Астане завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 03.07.2024

В Астане завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина

Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане завершились, они длились около часа. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:23

2024-07-03T17:23

2024-07-03T17:24

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане завершились, они длились около часа. Беседа двух лидеров проходила в зале для переговоров в отеле "Ритц Карлтон". Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Участники саммита планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.

https://ria.ru/20240703/putin-1957176674.html

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Путин в Астане проводит переговоры с Си Цзиньпином Президент России рассказал о положительной динамике во взаимной торговле, а также поблагодарил за гостеприимство во время недавней своей поездки в Китай. Си Цзиньпин же начал свое выступление с того, что назвал Путина дорогим другом. 2024-07-03T17:23 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, астана, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, шос, саммит шос в астане – 2024