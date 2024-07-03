https://ria.ru/20240703/peregovory-1957123830.html

Путин и Эрдоган провели переговоры в Астане

Путин и Эрдоган провели переговоры в Астане - РИА Новости, 03.07.2024

Путин и Эрдоган провели переговоры в Астане

В Астане на полях саммита ШОС состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:01

2024-07-03T15:01

2024-07-03T16:13

астана

в мире

владимир путин

шос

саммит шос в астане – 2024

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957128061_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b9e469c451561bcee1bcb591270968ba.jpg

АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. В Астане на полях саммита ШОС состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил корреспондент РИА Новости.Как отметил президент России, открывая встречу, которая продолжалась около часа, отношения между двумя странами развиваются поступательно, они с Эрдоганом постоянно находятся в контакте, обмениваются мнениями по ситуации в мире.Турецкий лидер подтвердил, что президенты проводят "телефонную дипломатию", также министры поддерживают контакты друг с другом."Я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в моей стране как можно скорее", — добавил он.В свою очередь, Путин поблагодарил за приглашение и пообещал, что обязательно приедет с визитом.Говоря об экономическом сотрудничестве, Эрдоган сообщил, что товарооборот двух стран находится на уровне 55 миллиардов долларов в год, но цель — достичь 100 миллиардов. Он отметил, что для Анкары важны российские туристы, также Турция рассчитывает на скорую сдачу в эксплуатацию АЭС "Аккую". Российский президент подтвердил, что совместные крупные проекты реализуются по графику и в соответствии с планом, никаких сбоев нет.Путин утром в среду прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление.У российского лидера запланировано большое количество двусторонних встреч. По итогам саммита Путин, как предполагается, пообщается с журналистами.

https://ria.ru/20240703/turtsiya-1957046077.html

https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина и Эрдогана что лидеры постоянно в контакте, обмениваются мнениями по ситуации в мире. По словам Пескова, встреча президентов продлится минимум час, разговор вряд ли обойдется без обсуждения Украины и Сирии. 2024-07-03T15:01 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астана, в мире, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024, реджеп тайип эрдоган