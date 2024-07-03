https://ria.ru/20240703/peregovory-1957123830.html
Путин и Эрдоган провели переговоры в Астане
Путин и Эрдоган провели переговоры в Астане - РИА Новости, 03.07.2024
Путин и Эрдоган провели переговоры в Астане
В Астане на полях саммита ШОС состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:01
2024-07-03T15:01
2024-07-03T16:13
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саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. В Астане на полях саммита ШОС состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил корреспондент РИА Новости.Как отметил президент России, открывая встречу, которая продолжалась около часа, отношения между двумя странами развиваются поступательно, они с Эрдоганом постоянно находятся в контакте, обмениваются мнениями по ситуации в мире.Турецкий лидер подтвердил, что президенты проводят "телефонную дипломатию", также министры поддерживают контакты друг с другом."Я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в моей стране как можно скорее", — добавил он.В свою очередь, Путин поблагодарил за приглашение и пообещал, что обязательно приедет с визитом.Говоря об экономическом сотрудничестве, Эрдоган сообщил, что товарооборот двух стран находится на уровне 55 миллиардов долларов в год, но цель — достичь 100 миллиардов. Он отметил, что для Анкары важны российские туристы, также Турция рассчитывает на скорую сдачу в эксплуатацию АЭС "Аккую". Российский президент подтвердил, что совместные крупные проекты реализуются по графику и в соответствии с планом, никаких сбоев нет.Путин утром в среду прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление.У российского лидера запланировано большое количество двусторонних встреч. По итогам саммита Путин, как предполагается, пообщается с журналистами.
https://ria.ru/20240703/turtsiya-1957046077.html
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Встреча Путина и Эрдогана
что лидеры постоянно в контакте, обмениваются мнениями по ситуации в мире.
По словам Пескова, встреча президентов продлится минимум час, разговор вряд ли обойдется без обсуждения Украины и Сирии.
2024-07-03T15:01
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астана, в мире, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024, реджеп тайип эрдоган
Астана, В мире, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган провели переговоры в Астане
Путин и Эрдоган провели переговоры в Астане, где пройдет саммит ШОС
АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. В Астане на полях саммита ШОС состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил корреспондент РИА Новости.
Как отметил президент России, открывая встречу, которая продолжалась около часа, отношения между двумя странами развиваются поступательно, они с Эрдоганом постоянно находятся в контакте, обмениваются мнениями по ситуации в мире.
Турецкий лидер подтвердил, что президенты проводят "телефонную дипломатию", также министры поддерживают контакты друг с другом.
«
"Я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в моей стране как можно скорее", — добавил он.
В свою очередь, Путин поблагодарил за приглашение и пообещал, что обязательно приедет с визитом.
Говоря об экономическом сотрудничестве, Эрдоган сообщил, что товарооборот двух стран находится на уровне 55 миллиардов долларов в год, но цель — достичь 100 миллиардов. Он отметил, что для Анкары важны российские туристы, также Турция рассчитывает на скорую сдачу в эксплуатацию АЭС "Аккую".
Российский президент подтвердил, что совместные крупные проекты реализуются по графику и в соответствии с планом, никаких сбоев нет.
Путин утром в среду прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС основана в 2001 году. В нее входят: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия и Монголия. Страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Как ожидается, на предстоящем саммите Белоруссия станет полноправным членом организации.
Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление.
У российского лидера запланировано большое количество двусторонних встреч. По итогам саммита Путин, как предполагается, пообщается с журналистами.