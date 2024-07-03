https://ria.ru/20240703/peregovory-1957049143.html

Путин и президент Монголии проводят переговоры на саммите ШОС

Путин и президент Монголии проводят переговоры на саммите ШОС - РИА Новости, 03.07.2024

Путин и президент Монголии проводят переговоры на саммите ШОС

В Астане на полях саммита ШОС проходит встреча Владимира Путина с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:34

2024-07-03T11:34

2024-07-03T12:16

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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. В Астане на полях саммита ШОС проходит встреча Владимира Путина с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщил корреспондент РИА Новости.Как отметил российский лидер, товарооборот между двумя странами в 2024 году демонстрирует уверенный рост по сравнению с некоторым снижением объемов в 2023-м.В качестве одной из тем начавшихся переговоров Путин предложил обсудить расширение сотрудничества в сфере энергетики."Энергетика была и остается одним из основных направлений нашего взаимодействия, работа налажена, но мы можем и говорить о расширении, имею в виду и углеводороды, и электроэнергетику, здесь есть о чем говорить", — сказал президент России.В целом, отношения между Россией и Монголией, по словам Путина, на протяжении десятилетий складываются на основе прочного фундамента взаимодействия и дружбы.Он также поздравил коллегу с победой правящей Монгольской народной партии на июньских выборах в парламент.Беседа двух лидеров проходит в зале для переговоров отеля "Ритц Карлтон". Путин утром в среду прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление.У российского лидера запланировано большое количество двусторонних встреч.По итогам саммита Путин пообщается с журналистами.

https://ria.ru/20240703/putin-1957041486.html

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