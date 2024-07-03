Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент Монголии проводят переговоры на саммите ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 03.07.2024 (обновлено: 12:16 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/peregovory-1957049143.html
Путин и президент Монголии проводят переговоры на саммите ШОС
Путин и президент Монголии проводят переговоры на саммите ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
Путин и президент Монголии проводят переговоры на саммите ШОС
В Астане на полях саммита ШОС проходит встреча Владимира Путина с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:34
2024-07-03T12:16
в мире
владимир путин
шос
саммит шос в астане – 2024
монголия
астана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957068689_0:319:2974:1992_1920x0_80_0_0_3cdd6b74d97a3581f2e70b8917a62fbc.jpg
АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. В Астане на полях саммита ШОС проходит встреча Владимира Путина с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщил корреспондент РИА Новости.Как отметил российский лидер, товарооборот между двумя странами в 2024 году демонстрирует уверенный рост по сравнению с некоторым снижением объемов в 2023-м.В качестве одной из тем начавшихся переговоров Путин предложил обсудить расширение сотрудничества в сфере энергетики."Энергетика была и остается одним из основных направлений нашего взаимодействия, работа налажена, но мы можем и говорить о расширении, имею в виду и углеводороды, и электроэнергетику, здесь есть о чем говорить", — сказал президент России.В целом, отношения между Россией и Монголией, по словам Путина, на протяжении десятилетий складываются на основе прочного фундамента взаимодействия и дружбы.Он также поздравил коллегу с победой правящей Монгольской народной партии на июньских выборах в парламент.Беседа двух лидеров проходит в зале для переговоров отеля "Ритц Карлтон". Путин утром в среду прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление.У российского лидера запланировано большое количество двусторонних встреч.По итогам саммита Путин пообщается с журналистами.
https://ria.ru/20240703/putin-1957041486.html
https://ria.ru/20240703/mongoliya-1956996929.html
монголия
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957068689_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_7f8a243468e55ff3fa630ea45ec588b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024, монголия, астана
В мире, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Монголия, Астана
Путин и президент Монголии проводят переговоры на саммите ШОС

В Астане начались переговоры Путина и президента Монголии Хурэлсуха

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. В Астане на полях саммита ШОС проходит встреча Владимира Путина с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщил корреспондент РИА Новости.
Как отметил российский лидер, товарооборот между двумя странами в 2024 году демонстрирует уверенный рост по сравнению с некоторым снижением объемов в 2023-м.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
В качестве одной из тем начавшихся переговоров Путин предложил обсудить расширение сотрудничества в сфере энергетики.
"Энергетика была и остается одним из основных направлений нашего взаимодействия, работа налажена, но мы можем и говорить о расширении, имею в виду и углеводороды, и электроэнергетику, здесь есть о чем говорить", — сказал президент России.
В целом, отношения между Россией и Монголией, по словам Путина, на протяжении десятилетий складываются на основе прочного фундамента взаимодействия и дружбы.
Он также поздравил коллегу с победой правящей Монгольской народной партии на июньских выборах в парламент.
Беседа двух лидеров проходит в зале для переговоров отеля "Ритц Карлтон".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Кремле рассказали о теме переговоров Путина с Си Цзиньпином и Эрдоганом
Вчера, 11:09
Путин утром в среду прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".
Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление.
У российского лидера запланировано большое количество двусторонних встреч.
По итогам саммита Путин пообщается с журналистами.
Флаги России и Монголии - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Межгосударственные отношения России и Монголии
Вчера, 02:38
 
В миреВладимир ПутинШОССаммит ШОС в Астане – 2024МонголияАстана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала