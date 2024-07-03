https://ria.ru/20240703/peregovory--1957158406.html

Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Астане

Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Астане - РИА Новости, 03.07.2024

Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Астане

Отношения России и Китая находятся на высочайшем уровне, заявил Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:33

2024-07-03T16:33

2024-07-03T17:25

астана

си цзиньпин

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Отношения России и Китая находятся на высочайшем уровне, заявил Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане, сообщил корреспондент РИА Новости."Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории, они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга", — сказал российский лидер.Он отметил, что Москва и Пекин последовательно выполняют план экономического сотрудничества до 2030 года. Динамика во взаимной торговле в первом полугодии 2024-го также положительная.Говоря о роли Шанхайской организации сотрудничества, саммит которой проходит в Астане, Путин указал, что эта организация — одна из ключевых опор справедливого многополярного миропорядка."Безусловно, будем поддерживать председательство Китая в ШОС в 2024-2025 годах", — добавил глава государства.Также он выразил надежду, что председатель КНР примет участие в саммите БРИКС в октябре в Казани.Как заявил Си Цзиньпин, Москве и Пекину нужно выработать новые драйверы для развития сотрудничества. По его словам, проведение двусторонних переговоров на полях многосторонних мероприятий — это показатель высокого уровня отношений, а визит Путина в Китай в мае 2024 года позволил наметить приоритетные направления."Сейчас полноценно реализуются достигнутые между нами договоренности, устойчиво продвигается наше разноплановое сотрудничество по намеченному курсу. В условиях далеко не простой международной ситуации нам необходимо сохранить приверженность дружбе навек, упорно трудиться ради благосостояния народов, приумножать уникальные ценности российско-китайских отношений, культивировать новые драйверы сотрудничества", — сказал председатель КНР.Он подчеркнул, что сторонам необходимо прилагать усилия по защите своих прав и интересов, а также основных норм международных отношений. Кроме того, Китай готов обсуждать вопросы укрепления ШОС, добавил Си Цзиньпин.Путин утром в среду прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление.На полях мероприятия российский лидер проводит большое количество двусторонних встреч. По итогам саммита Путин, как предполагается, пообщается с журналистами.

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https://ria.ru/20240702/shos-1956919061.html

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Путин в Астане проводит переговоры с Си Цзиньпином Президент России рассказал о положительной динамике во взаимной торговле, а также поблагодарил за гостеприимство во время недавней своей поездки в Китай. Си Цзиньпин же начал свое выступление с того, что назвал Путина дорогим другом. 2024-07-03T16:33 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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астана, си цзиньпин, саммит шос в астане – 2024, владимир путин, шос, в мире