https://ria.ru/20240703/peregovory--1957158406.html
Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Астане
Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Астане - РИА Новости, 03.07.2024
Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Астане
Отношения России и Китая находятся на высочайшем уровне, заявил Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:33
2024-07-03T16:33
2024-07-03T17:25
астана
си цзиньпин
саммит шос в астане – 2024
владимир путин
шос
в мире
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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Отношения России и Китая находятся на высочайшем уровне, заявил Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане, сообщил корреспондент РИА Новости."Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории, они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга", — сказал российский лидер.Он отметил, что Москва и Пекин последовательно выполняют план экономического сотрудничества до 2030 года. Динамика во взаимной торговле в первом полугодии 2024-го также положительная.Говоря о роли Шанхайской организации сотрудничества, саммит которой проходит в Астане, Путин указал, что эта организация — одна из ключевых опор справедливого многополярного миропорядка."Безусловно, будем поддерживать председательство Китая в ШОС в 2024-2025 годах", — добавил глава государства.Также он выразил надежду, что председатель КНР примет участие в саммите БРИКС в октябре в Казани.Как заявил Си Цзиньпин, Москве и Пекину нужно выработать новые драйверы для развития сотрудничества. По его словам, проведение двусторонних переговоров на полях многосторонних мероприятий — это показатель высокого уровня отношений, а визит Путина в Китай в мае 2024 года позволил наметить приоритетные направления."Сейчас полноценно реализуются достигнутые между нами договоренности, устойчиво продвигается наше разноплановое сотрудничество по намеченному курсу. В условиях далеко не простой международной ситуации нам необходимо сохранить приверженность дружбе навек, упорно трудиться ради благосостояния народов, приумножать уникальные ценности российско-китайских отношений, культивировать новые драйверы сотрудничества", — сказал председатель КНР.Он подчеркнул, что сторонам необходимо прилагать усилия по защите своих прав и интересов, а также основных норм международных отношений. Кроме того, Китай готов обсуждать вопросы укрепления ШОС, добавил Си Цзиньпин.Путин утром в среду прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление.На полях мероприятия российский лидер проводит большое количество двусторонних встреч. По итогам саммита Путин, как предполагается, пообщается с журналистами.
https://ria.ru/20240703/briks-1956999423.html
https://ria.ru/20240702/shos-1956919061.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин в Астане проводит переговоры с Си Цзиньпином
Президент России рассказал о положительной динамике во взаимной торговле, а также поблагодарил за гостеприимство во время недавней своей поездки в Китай.
Си Цзиньпин же начал свое выступление с того, что назвал Путина дорогим другом.
2024-07-03T16:33
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астана, си цзиньпин, саммит шос в астане – 2024, владимир путин, шос, в мире
Астана, Си Цзиньпин, Саммит ШОС в Астане – 2024, Владимир Путин, ШОС, В мире
Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Астане
В Астане начались переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином
АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Отношения России и Китая находятся на высочайшем уровне, заявил Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Астане, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории, они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга", — сказал российский лидер.
Он отметил, что Москва
и Пекин
последовательно выполняют план экономического сотрудничества до 2030 года. Динамика во взаимной торговле в первом полугодии 2024-го также положительная.
Говоря о роли Шанхайской организации сотрудничества, саммит которой проходит в Астане, Путин указал, что эта организация — одна из ключевых опор справедливого многополярного миропорядка.
«
"Безусловно, будем поддерживать председательство Китая
в ШОС
в 2024-2025 годах", — добавил глава государства.
Также он выразил надежду, что председатель КНР примет участие в саммите БРИКС
в октябре в Казани
.
Как заявил Си Цзиньпин, Москве и Пекину нужно выработать новые драйверы для развития сотрудничества. По его словам, проведение двусторонних переговоров на полях многосторонних мероприятий — это показатель высокого уровня отношений, а визит Путина в Китай в мае 2024 года позволил наметить приоритетные направления.
«
"Сейчас полноценно реализуются достигнутые между нами договоренности, устойчиво продвигается наше разноплановое сотрудничество по намеченному курсу. В условиях далеко не простой международной ситуации нам необходимо сохранить приверженность дружбе навек, упорно трудиться ради благосостояния народов, приумножать уникальные ценности российско-китайских отношений, культивировать новые драйверы сотрудничества", — сказал председатель КНР.
Он подчеркнул, что сторонам необходимо прилагать усилия по защите своих прав и интересов, а также основных норм международных отношений. Кроме того, Китай готов обсуждать вопросы укрепления ШОС, добавил Си Цзиньпин.
Путин утром в среду прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".
Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление.
На полях мероприятия российский лидер проводит большое количество двусторонних встреч. По итогам саммита Путин, как предполагается, пообщается с журналистами.