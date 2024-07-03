Рейтинг@Mail.ru
Делегация из Пакистана в ближайшее время посетит Москву, заявил Новак - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/pakistan-1957162916.html
Делегация из Пакистана в ближайшее время посетит Москву, заявил Новак
Делегация из Пакистана в ближайшее время посетит Москву, заявил Новак - РИА Новости, 03.07.2024
Делегация из Пакистана в ближайшее время посетит Москву, заявил Новак
Делегация из Пакистана в ближайшее время посетит Москву по вопросам сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, заявил журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:44
2024-07-03T16:44
пакистан
москва
россия
александр новак
экономика
николай шульгинов
новатэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96547/58/965475878_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_01405680350f9f524538d1aa0c5c93d6.jpg
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Делегация из Пакистана в ближайшее время посетит Москву по вопросам сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Договорились, что в ближайшее время делегация Пакистана посетит Москву. В свою очередь мы отправим в Пакистан (свою делегацию - ред.) для того, чтобы перейти в практическую плоскость обсуждения вопросов сотрудничества. В том числе речь идет об участии российских компаний в строительстве и реконструкции объектов электроэнергетики, в первую очередь, гидроэлектростанции в Пакистане, теплоэлектростанции. Большой перечень вопросов", - сказал он.По словам Новака, на встрече глав России и Пакистана в Астане обсуждался вопрос поставок сжиженного природного газа (СПГ) в исламскую республику. Также предметом обсуждения стал вопрос строительства газопровода "Пакистанский поток". Кроме того, Новак рассказал, что Россия уже обеспечила поставки нефти в Пакистан в объеме 7 миллионов баррелей. Работа в этом направлении будет продолжаться, считает вице-премьер.В октябре экс-глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов говорил РИА Новости, что Россия ведет переговоры с Пакистаном о долгосрочных поставках нефти в исламскую республику. Кроме того Россия предлагала Пакистану покупать российский СПГ, в том числе "Новатэка", на спотовом рынке.Министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в прошлом году сообщал, что страна обсуждает подписание долгосрочного контракта с Россией о поставках ее нефти, думает об объемах в 0,7-1 миллиона тонн в год.Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубометров в год, но, как говорил Шульгинов, эта мощность будет больше - 16 миллиардов.
https://ria.ru/20240220/pakistan-1928368622.html
https://ria.ru/20240703/putin-1957096112.html
https://ria.ru/20240521/lavrov-1947444724.html
пакистан
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96547/58/965475878_110:0:1891:1336_1920x0_80_0_0_0dc628f013cc85e95f7164ca79b491e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пакистан, москва, россия, александр новак, экономика, николай шульгинов, новатэк
Пакистан, Москва, Россия, Александр Новак, Экономика, Николай Шульгинов, Новатэк
Делегация из Пакистана в ближайшее время посетит Москву, заявил Новак

Новак: делегация из Пакистана посетит Москву по вопросам сотрудничества в ТЭК

© Flickr / JarjanВид на город Кветта, Пакистан
Вид на город Кветта, Пакистан - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Flickr / Jarjan
Вид на город Кветта, Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Делегация из Пакистана в ближайшее время посетит Москву по вопросам сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Договорились, что в ближайшее время делегация Пакистана посетит Москву. В свою очередь мы отправим в Пакистан (свою делегацию - ред.) для того, чтобы перейти в практическую плоскость обсуждения вопросов сотрудничества. В том числе речь идет об участии российских компаний в строительстве и реконструкции объектов электроэнергетики, в первую очередь, гидроэлектростанции в Пакистане, теплоэлектростанции. Большой перечень вопросов", - сказал он.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Пакистанский сенатор рассказал о нефтяной сделке Москвы и Исламабада
20 февраля, 06:34
По словам Новака, на встрече глав России и Пакистана в Астане обсуждался вопрос поставок сжиженного природного газа (СПГ) в исламскую республику. Также предметом обсуждения стал вопрос строительства газопровода "Пакистанский поток". Кроме того, Новак рассказал, что Россия уже обеспечила поставки нефти в Пакистан в объеме 7 миллионов баррелей. Работа в этом направлении будет продолжаться, считает вице-премьер.
В октябре экс-глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов говорил РИА Новости, что Россия ведет переговоры с Пакистаном о долгосрочных поставках нефти в исламскую республику. Кроме того Россия предлагала Пакистану покупать российский СПГ, в том числе "Новатэка", на спотовом рынке.
Встреча Путина с премьером Пакистана
Путин оценил перспективы увеличения товарооборота с Пакистаном
Вчера, 14:07
Министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в прошлом году сообщал, что страна обсуждает подписание долгосрочного контракта с Россией о поставках ее нефти, думает об объемах в 0,7-1 миллиона тонн в год.
Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубометров в год, но, как говорил Шульгинов, эта мощность будет больше - 16 миллиардов.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Россия ценит отношения с Пакистаном, заявил Лавров
21 мая, 15:28
 
ПакистанМоскваРоссияАлександр НовакЭкономикаНиколай ШульгиновНоватэк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала