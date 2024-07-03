https://ria.ru/20240703/pakistan-1957162916.html

Делегация из Пакистана в ближайшее время посетит Москву, заявил Новак

Делегация из Пакистана в ближайшее время посетит Москву, заявил Новак - РИА Новости, 03.07.2024

Делегация из Пакистана в ближайшее время посетит Москву, заявил Новак

Делегация из Пакистана в ближайшее время посетит Москву по вопросам сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, заявил журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:44

2024-07-03T16:44

2024-07-03T16:44

пакистан

москва

россия

александр новак

экономика

николай шульгинов

новатэк

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Делегация из Пакистана в ближайшее время посетит Москву по вопросам сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Договорились, что в ближайшее время делегация Пакистана посетит Москву. В свою очередь мы отправим в Пакистан (свою делегацию - ред.) для того, чтобы перейти в практическую плоскость обсуждения вопросов сотрудничества. В том числе речь идет об участии российских компаний в строительстве и реконструкции объектов электроэнергетики, в первую очередь, гидроэлектростанции в Пакистане, теплоэлектростанции. Большой перечень вопросов", - сказал он.По словам Новака, на встрече глав России и Пакистана в Астане обсуждался вопрос поставок сжиженного природного газа (СПГ) в исламскую республику. Также предметом обсуждения стал вопрос строительства газопровода "Пакистанский поток". Кроме того, Новак рассказал, что Россия уже обеспечила поставки нефти в Пакистан в объеме 7 миллионов баррелей. Работа в этом направлении будет продолжаться, считает вице-премьер.В октябре экс-глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов говорил РИА Новости, что Россия ведет переговоры с Пакистаном о долгосрочных поставках нефти в исламскую республику. Кроме того Россия предлагала Пакистану покупать российский СПГ, в том числе "Новатэка", на спотовом рынке.Министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в прошлом году сообщал, что страна обсуждает подписание долгосрочного контракта с Россией о поставках ее нефти, думает об объемах в 0,7-1 миллиона тонн в год.Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубометров в год, но, как говорил Шульгинов, эта мощность будет больше - 16 миллиардов.

https://ria.ru/20240220/pakistan-1928368622.html

https://ria.ru/20240703/putin-1957096112.html

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пакистан, москва, россия, александр новак, экономика, николай шульгинов, новатэк