https://ria.ru/20240703/pakistan-1957118270.html

Премьер Пакистана поблагодарил Путина за поставку нефти

Премьер Пакистана поблагодарил Путина за поставку нефти - РИА Новости, 03.07.2024

Премьер Пакистана поблагодарил Путина за поставку нефти

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил президента России Владимира Путина за состоявшуюся ранее поставку в его страну российской нефти. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:52

2024-07-03T14:52

2024-07-03T14:52

пакистан

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владимир путин

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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил президента России Владимира Путина за состоявшуюся ранее поставку в его страну российской нефти. "Вы любезно оказали нам возможность нарастить наше энергосотрудничество. Мы получили поставки нефти от вашей великой страны. Мы очень признательны за это", - сказал премьер Пакистана на встрече с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Он добавил, что Россия и Пакистан должны "и дальше следовать по этому пути". О прибытии первой партии российской нефти в Пакистан премьер-министр страны заявил в июне 2023 года. В июне 2024 года пакистанский посол в России Мухаммад Халид Джамали сообщил, что Пакистан импортировал миллион тонн сырой нефти из России и заинтересован в организации стабильных поставок российских энергоресурсов

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пакистан, россия, владимир путин, в мире