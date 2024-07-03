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Премьер Пакистана поблагодарил Путина за поставку нефти
Премьер Пакистана поблагодарил Путина за поставку нефти - РИА Новости, 03.07.2024
Премьер Пакистана поблагодарил Путина за поставку нефти
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил президента России Владимира Путина за состоявшуюся ранее поставку в его страну российской нефти. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:52
2024-07-03T14:52
2024-07-03T14:52
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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил президента России Владимира Путина за состоявшуюся ранее поставку в его страну российской нефти. "Вы любезно оказали нам возможность нарастить наше энергосотрудничество. Мы получили поставки нефти от вашей великой страны. Мы очень признательны за это", - сказал премьер Пакистана на встрече с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Он добавил, что Россия и Пакистан должны "и дальше следовать по этому пути". О прибытии первой партии российской нефти в Пакистан премьер-министр страны заявил в июне 2023 года. В июне 2024 года пакистанский посол в России Мухаммад Халид Джамали сообщил, что Пакистан импортировал миллион тонн сырой нефти из России и заинтересован в организации стабильных поставок российских энергоресурсов
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пакистан, россия, владимир путин, в мире
Пакистан, Россия, Владимир Путин, В мире
Премьер Пакистана поблагодарил Путина за поставку нефти
Премьер Пакистана Шариф поблагодарил Путина за поставку нефти
АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил президента России Владимира Путина за состоявшуюся ранее поставку в его страну российской нефти.
"Вы любезно оказали нам возможность нарастить наше энергосотрудничество. Мы получили поставки нефти от вашей великой страны. Мы очень признательны за это", - сказал премьер Пакистана на встрече с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Он добавил, что Россия и Пакистан должны "и дальше следовать по этому пути".
О прибытии первой партии российской нефти в Пакистан премьер-министр страны заявил в июне 2023 года. В июне 2024 года пакистанский посол в России Мухаммад Халид Джамали сообщил, что Пакистан импортировал миллион тонн сырой нефти из России и заинтересован в организации стабильных поставок российских энергоресурсов