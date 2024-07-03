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Путин рассказал о развитии отношений между Россией и Турцией - РИА Новости, 03.07.2024
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15:02 03.07.2024 (обновлено: 15:29 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1957125723.html
Путин рассказал о развитии отношений между Россией и Турцией
Путин рассказал о развитии отношений между Россией и Турцией - РИА Новости, 03.07.2024
Путин рассказал о развитии отношений между Россией и Турцией
Отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно, несмотря на все сложности текущего момента в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:02
2024-07-03T15:29
россия
турция
владимир путин
в мире
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно, несмотря на все сложности текущего момента в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане."Несмотря на все сложности текущего момента в мире, отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно. Мы констатируем за предыдущие несколько месяцев небольшой спад в торговом обороте, но он остается на достаточно высоком уровне - 55 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте считать", - сказал Путин.Он отметил, что совместные крупные проекты реализуются в графике и по плану. "Никаких сбоев нет", - подчеркнул Путин.
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россия, турция, владимир путин, в мире
Россия, Турция, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о развитии отношений между Россией и Турцией

Путин: отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно, несмотря на все сложности текущего момента в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане.
«
"Несмотря на все сложности текущего момента в мире, отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно. Мы констатируем за предыдущие несколько месяцев небольшой спад в торговом обороте, но он остается на достаточно высоком уровне - 55 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте считать", - сказал Путин.
Он отметил, что совместные крупные проекты реализуются в графике и по плану. "Никаких сбоев нет", - подчеркнул Путин.
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РоссияТурцияВладимир ПутинВ мире
 
 
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