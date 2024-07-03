https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1957125723.html

Путин рассказал о развитии отношений между Россией и Турцией

Путин рассказал о развитии отношений между Россией и Турцией - РИА Новости, 03.07.2024

Путин рассказал о развитии отношений между Россией и Турцией

Отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно, несмотря на все сложности текущего момента в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:02

2024-07-03T15:02

2024-07-03T15:29

россия

турция

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_294:277:2833:1705_1920x0_80_0_0_12b5ab5599f63710f832fa81a314466d.jpg

АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно, несмотря на все сложности текущего момента в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Астане."Несмотря на все сложности текущего момента в мире, отношения между Россией и Турцией развиваются поступательно. Мы констатируем за предыдущие несколько месяцев небольшой спад в торговом обороте, но он остается на достаточно высоком уровне - 55 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте считать", - сказал Путин.Он отметил, что совместные крупные проекты реализуются в графике и по плану. "Никаких сбоев нет", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240626/turtsiya-1955680886.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, турция, владимир путин, в мире