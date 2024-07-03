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"Нацобъединение" может не получить большинство в парламенте, показал опрос
"Нацобъединение" может не получить большинство в парламенте, показал опрос - РИА Новости, 03.07.2024
"Нацобъединение" может не получить большинство в парламенте, показал опрос
Правая партия "Национальное объединение" может получить до 220 из 577 мест в парламенте, недобрав более 60 мандатов до большинства, следует из опроса Harris... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:28
2024-07-03T18:28
2024-07-03T18:55
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ПАРИЖ, 3 июл – РИА Новости. Правая партия "Национальное объединение" может получить до 220 из 577 мест в парламенте, недобрав более 60 мандатов до большинства, следует из опроса Harris Interactive для телеканала BFMTV.По данным опроса, "Национальное объединение" может получить от 190 до 220 депутатских мест по итогам второго тура выборов в парламент. При этом абсолютным большинством считаются 289 голосов.Во вторник завершилась регистрация кандидатов во втором туре парламентских выборов во Франции. Свои кандидатуры сняли 224 претендента на депутатское кресло из президентской коалиции "Вместе за республику" и от блока левых "Новый народный фронт", чтобы помешать правой партии "Национальное объединение" получить большинство.По задумке президента Эммануэля Макрона, кандидаты от его коалиции и от блока левых, оказавшиеся на третьем месте, должны были отказаться от участия во втором туре, чтобы "блокировать правых". Предполагается, что голоса их избирателей перейдут к кандидату, получившему второе место.Таким образом, в 406 избирательных округах во втором туре против партии Марин Ле Пен будет выставлен лишь один кандидат от макронистов или левых. "Треугольники" с тремя получившими поддержку кандидатами остались в 89 округах.По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что дало бы ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявлял, что будет премьером только в том случае, если у его партии будет абсолютное большинство.Второй тур выборов состоится 7 июля.
https://ria.ru/20240702/le-pen-1956854226.html
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франция, в мире, парламентские выборы во франции — 2024, эммануэль макрон
Франция, В мире, Парламентские выборы во Франции — 2024, Эммануэль Макрон
"Нацобъединение" может не получить большинство в парламенте, показал опрос
Опрос: "Нацобъединение" может не добрать 60 мандатов до большинства в парламенте
ПАРИЖ, 3 июл – РИА Новости.
Правая партия "Национальное объединение" может получить до 220 из 577 мест в парламенте, недобрав более 60 мандатов до большинства, следует из опроса Harris Interactive для телеканала BFMTV
.
По данным опроса, "Национальное объединение" может получить от 190 до 220 депутатских мест по итогам второго тура выборов в парламент. При этом абсолютным большинством считаются 289 голосов.
Во вторник завершилась регистрация кандидатов во втором туре парламентских выборов во Франции
. Свои кандидатуры сняли 224 претендента на депутатское кресло из президентской коалиции "Вместе за республику" и от блока левых "Новый народный фронт", чтобы помешать правой партии "Национальное объединение" получить большинство.
По задумке президента Эммануэля Макрона
, кандидаты от его коалиции и от блока левых, оказавшиеся на третьем месте, должны были отказаться от участия во втором туре, чтобы "блокировать правых". Предполагается, что голоса их избирателей перейдут к кандидату, получившему второе место.
Таким образом, в 406 избирательных округах во втором туре против партии Марин Ле Пен будет выставлен лишь один кандидат от макронистов или левых. "Треугольники" с тремя получившими поддержку кандидатами остались в 89 округах.
По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что дало бы ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.
Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявлял, что будет премьером только в том случае, если у его партии будет абсолютное большинство.
Второй тур выборов состоится 7 июля.