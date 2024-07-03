https://ria.ru/20240703/opros-1957191822.html

Американцы поддержали тестирование умственных способностей политиков

Американцы поддержали тестирование умственных способностей политиков - РИА Новости, 03.07.2024

Американцы поддержали тестирование умственных способностей политиков

Подавляющее большинство американских граждан поддерживают обязательное тестирование умственных способностей политиков, чей возраст превышает 75 лет,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T18:06

2024-07-03T18:06

2024-07-03T18:08

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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Подавляющее большинство американских граждан поддерживают обязательное тестирование умственных способностей политиков, чей возраст превышает 75 лет, свидетельствует опрос исследовательской организации YouGov совместно с журналом Economist. Как следует из результатов исследования, 79% респондентов поддерживают предложение проводить обязательную проверку когнитивных способностей политиков старше 75 лет. При этом 9% выступили против такой инициативы, а 12% не смогли ответить на поставленный вопрос. Опрос проводился в США с 30 июня по 2 июля. В нем приняли участие 1608 респондентов, допустимая погрешность результата составила 3,1%.

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