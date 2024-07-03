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Американцы поддержали тестирование умственных способностей политиков
Американцы поддержали тестирование умственных способностей политиков - РИА Новости, 03.07.2024
Американцы поддержали тестирование умственных способностей политиков
Подавляющее большинство американских граждан поддерживают обязательное тестирование умственных способностей политиков, чей возраст превышает 75 лет,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:06
2024-07-03T18:06
2024-07-03T18:08
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Подавляющее большинство американских граждан поддерживают обязательное тестирование умственных способностей политиков, чей возраст превышает 75 лет, свидетельствует опрос исследовательской организации YouGov совместно с журналом Economist. Как следует из результатов исследования, 79% респондентов поддерживают предложение проводить обязательную проверку когнитивных способностей политиков старше 75 лет. При этом 9% выступили против такой инициативы, а 12% не смогли ответить на поставленный вопрос. Опрос проводился в США с 30 июня по 2 июля. В нем приняли участие 1608 респондентов, допустимая погрешность результата составила 3,1%.
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сша, в мире, политика
Американцы поддержали тестирование умственных способностей политиков
Опрос: 79% американцев поддерживают проверку умственных способностей политиков