https://ria.ru/20240703/opros-1957180083.html
Опрос выявил единственного демократа, способного обойти Трампа
Опрос выявил единственного демократа, способного обойти Трампа - РИА Новости, 03.07.2024
Опрос выявил единственного демократа, способного обойти Трампа
Супруга бывшего главы США Барака Обамы Мишель - единственный демократ, который смог бы обойти республиканца и экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:26
2024-07-03T17:26
2024-07-03T17:57
в мире
справки
сша
калифорния
атланта
дональд трамп
джо байден
барак обама
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956019610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f214d6a7f695a42e2f4fbeaaf54b75.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Супруга бывшего главы США Барака Обамы Мишель - единственный демократ, который смог бы обойти республиканца и экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах, следует из опроса агентства Reuters и компании Ipsos. Согласно результатам опроса, если бы Мишель Обама выдвинула свою кандидатуру на пост президента, ее поддержали бы 50% респондентов, в то время как за Дональда Трампа проголосовали бы 39% опрошенных.Если бы кандидатом от демократов была вице-президент Камала Харрис, то за нее проголосовали бы 42% респондентов, в то время как за республиканца Трампа - 43% опрошенных, а если бы от демократов выдвигался губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, то за него свой голос отдали бы 39%, в то время как Трампа бы поддержали 42%. Отмечается, что ни один из этих демократов не выдвинул свою кандидатуру. Опрос проводился 2-3 июля среди 1070 взрослых американцев. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта. Ранее совместный опрос Reuters и Ipsos показал, что действующего президента США Джо Байдена и экс-президента и кандидата в президенты страны Дональда Трампа поддерживает по 40% американских избирателей. Ранее в кругах демократов негласно обсуждали возможность замены Байдена в избирательной кампании на Мишель Обаму, однако в заявлении телеканалу NBC News офис Мишель Обамы сообщил, что таких планов у бывшей первой леди нет.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, номинировать кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240623/kandidatura-1954833133.html
https://ria.ru/20240703/bayden-1956994969.html
https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957135806.html
https://ria.ru/20240702/bayden-1956935765.html
https://ria.ru/20240703/proekt-1957005904.html
сша
калифорния
атланта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956019610_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_3a8805cd871f433bca62a47c6bff3f45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, справки, сша, калифорния, атланта, дональд трамп, джо байден, барак обама, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, Справки, США, Калифорния, Атланта, Дональд Трамп, Джо Байден, Барак Обама, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Опрос выявил единственного демократа, способного обойти Трампа
Опрос Reuters и Ipsos: только Мишель Обама могла бы обойти Трампа на выборах
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Супруга бывшего главы США Барака Обамы Мишель - единственный демократ, который смог бы обойти республиканца и экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах, следует из опроса
агентства Reuters и компании Ipsos.
Согласно результатам опроса, если бы Мишель Обама выдвинула свою кандидатуру на пост президента, ее поддержали бы 50% респондентов, в то время как за Дональда Трампа проголосовали бы 39% опрошенных.
Если бы кандидатом от демократов была вице-президент Камала Харрис, то за нее проголосовали бы 42% респондентов, в то время как за республиканца Трампа - 43% опрошенных, а если бы от демократов выдвигался губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, то за него свой голос отдали бы 39%, в то время как Трампа бы поддержали 42%.
Отмечается, что ни один из этих демократов не выдвинул свою кандидатуру.
Опрос проводился 2-3 июля среди 1070 взрослых американцев. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта.
Ранее совместный опрос Reuters и Ipsos показал, что действующего президента США Джо Байдена и экс-президента и кандидата в президенты страны Дональда Трампа поддерживает по 40% американских избирателей.
Ранее в кругах демократов негласно обсуждали возможность замены Байдена в избирательной кампании на Мишель Обаму, однако в заявлении телеканалу NBC News офис Мишель Обамы сообщил, что таких планов у бывшей первой леди нет.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, номинировать кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.