https://ria.ru/20240703/opros-1957180083.html

Опрос выявил единственного демократа, способного обойти Трампа

Опрос выявил единственного демократа, способного обойти Трампа - РИА Новости, 03.07.2024

Опрос выявил единственного демократа, способного обойти Трампа

Супруга бывшего главы США Барака Обамы Мишель - единственный демократ, который смог бы обойти республиканца и экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:26

2024-07-03T17:26

2024-07-03T17:57

в мире

справки

сша

калифорния

атланта

дональд трамп

джо байден

барак обама

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956019610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f214d6a7f695a42e2f4fbeaaf54b75.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Супруга бывшего главы США Барака Обамы Мишель - единственный демократ, который смог бы обойти республиканца и экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах, следует из опроса агентства Reuters и компании Ipsos. Согласно результатам опроса, если бы Мишель Обама выдвинула свою кандидатуру на пост президента, ее поддержали бы 50% респондентов, в то время как за Дональда Трампа проголосовали бы 39% опрошенных.Если бы кандидатом от демократов была вице-президент Камала Харрис, то за нее проголосовали бы 42% респондентов, в то время как за республиканца Трампа - 43% опрошенных, а если бы от демократов выдвигался губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, то за него свой голос отдали бы 39%, в то время как Трампа бы поддержали 42%. Отмечается, что ни один из этих демократов не выдвинул свою кандидатуру. Опрос проводился 2-3 июля среди 1070 взрослых американцев. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта. Ранее совместный опрос Reuters и Ipsos показал, что действующего президента США Джо Байдена и экс-президента и кандидата в президенты страны Дональда Трампа поддерживает по 40% американских избирателей. Ранее в кругах демократов негласно обсуждали возможность замены Байдена в избирательной кампании на Мишель Обаму, однако в заявлении телеканалу NBC News офис Мишель Обамы сообщил, что таких планов у бывшей первой леди нет.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, номинировать кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240623/kandidatura-1954833133.html

https://ria.ru/20240703/bayden-1956994969.html

https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957135806.html

https://ria.ru/20240702/bayden-1956935765.html

https://ria.ru/20240703/proekt-1957005904.html

сша

калифорния

атланта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, сша, калифорния, атланта, дональд трамп, джо байден, барак обама, предвыборные дебаты трампа и байдена