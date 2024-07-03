https://ria.ru/20240703/opros-1957118675.html

Байдена и Трампа поддерживает равный процент избирателей, показал опрос

Байдена и Трампа поддерживает равный процент избирателей, показал опрос - РИА Новости, 03.07.2024

Байдена и Трампа поддерживает равный процент избирателей, показал опрос

Действующего президента США Джо Байдена и экс-президента и кандидата в президенты страны Дональда Трампа поддерживает по 40% американских избирателей, следует... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:52

2024-07-03T14:52

2024-07-03T14:55

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Действующего президента США Джо Байдена и экс-президента и кандидата в президенты страны Дональда Трампа поддерживает по 40% американских избирателей, следует из совместного опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. "Поддержку Байдену и Трампу выразили по 40% зарегистрированных избирателей", - пишет агентство. Отмечается, что в середине июня готовность проголосовать за Трампа выражали 41% избирателей, за Байдена - 39%. Из нового опроса также следует, что около трети сторонников Демократической партии считают, что Байдену следует выйти из гонки за пост президента. На вопрос о том, согласны ли они с тем, что в ходе дебатов с Дональдом Трампом Байден говорил неуверенно и всячески демонстрировал признаки старчества, утвердительно ответили 83% сторонников Демпартии и 97% сторонников Республиканской партии. Пятая часть опрошенных избирателей заявили, что не уверены, за кого будут голосовать, проголосуют за другого кандидата или не будут голосовать в принципе. Опрос проводился 1-2 июля среди 1070 американских избирателей, погрешность составляет 3,5 процентных пункта. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, номинировать кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240703/bayden-1956994969.html

https://ria.ru/20240703/proekt-1957005904.html

https://ria.ru/20240702/bayden-1956770714.html

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предвыборные дебаты трампа и байдена , джо байден, дональд трамп, сша, атланта, в мире, президентские выборы в сша