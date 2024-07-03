https://ria.ru/20240703/oppozitsiya-1957163246.html

Задержанный молдавский оппозиционер заявил, что к нему не пускают адвоката

Задержанный молдавский оппозиционер заявил, что к нему не пускают адвоката - РИА Новости, 03.07.2024

Задержанный молдавский оппозиционер заявил, что к нему не пускают адвоката

Задержанный на мирной акции протеста лидер молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу заявил в среду, что находится в отделении полиции и к нему не... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:44

2024-07-03T16:44

2024-07-03T16:45

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

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КИШИНЕВ, 3 июл — РИА Новости. Задержанный на мирной акции протеста лидер молдавской оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу заявил в среду, что находится в отделении полиции и к нему не пускают адвокатов. Ранее в среду молдавские СМИ сообщили, что Лунгу был задержан сотрудниками правоохранительных органов Молдавии за участие в митинге перед зданием суда в Кишиневе, где рассматривается дело о возможной причастности главы Гагаузии Евгении Гуцул к незаконному финансированию партии "Шор". "Меня забрали с мирного протеста, силой посадили в машину полиции без каких-либо объяснений. В инспекторате полиции на меня надели наручники, пытались забрать телефон, ко мне не пускают адвоката. Я был насильно задержан, руководство полиции действует по указанию президента Майи Санду, премьера Дарина Речана. Молдавия - полицейское государство, мы не имеем право на протест, не имеем право на мнение, не имеем право на собственную защиту", - заявил Лунгу журналистам через окно отделения полиции. При этом представители полиции заявили, что Лунгу был задержан из-за неподчинения требованиям правоохранительных органов. Сотрудники суда обратились в полицию с просьбой оградить их от давления, поэтому было выпущено распоряжение, что проводить массовые акции можно на расстоянии не меньше 25 метров от входа в здание суда. Лунгу якобы не подчинился этому распоряжению. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

молдавия

кишинев

гагаузия

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду