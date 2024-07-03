https://ria.ru/20240703/opasnost-1957213307.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.07.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о запуске сигнала ракетной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытиях. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:44

2024-07-03T19:44

2024-07-03T20:01

курская область

специальная военная операция на украине

происшествия

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о запуске сигнала ракетной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытиях."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html

курская область

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2024

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курская область, происшествия