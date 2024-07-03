https://ria.ru/20240703/opasnost-1957213307.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.07.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о запуске сигнала ракетной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытиях. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:44
2024-07-03T19:44
2024-07-03T20:01
курская область
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955576138_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_85921c776c6590e1cb8f319e156d85b7.jpg
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о запуске сигнала ракетной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытиях."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955576138_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_24b553e7ed14f8fcb9197a1559b9cfbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность