https://ria.ru/20240703/opasnost-1957156642.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.07.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:29

2024-07-03T16:29

2024-07-03T16:29

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 15.37 мск, через 38 минут угрозу отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность