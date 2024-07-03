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В Воронежской области объявили ракетную опасность
В Воронежской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.07.2024
В Воронежской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:50
2024-07-03T15:50
2024-07-03T15:52
воронежская область
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области объявили ракетную опасность
Гусев: в Воронежской области объявили ракетную опасность