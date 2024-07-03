https://ria.ru/20240703/opasnost-1957141092.html

В Воронежской области объявили ракетную опасность

В Воронежской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.07.2024

В Воронежской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:50

2024-07-03T15:50

2024-07-03T15:52

воронежская область

специальная военная операция на украине

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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2024

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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность