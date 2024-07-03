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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 03.07.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода и Белгородского района отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:19
2024-07-03T15:19
2024-07-03T15:19
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
безопасность
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода и Белгородского района отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 14.49 мск. Через 22 минуты тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Мэрия Белгорода объявила об отмене сигнала ракетной опасности спустя 22 минуты