https://ria.ru/20240703/opasnost-1957130680.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 03.07.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода и Белгородского района отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:19

2024-07-03T15:19

2024-07-03T15:19

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

безопасность

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода и Белгородского района отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 14.49 мск. Через 22 минуты тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, безопасность