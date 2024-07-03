https://ria.ru/20240703/opasnost-1957092842.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.07.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:57
2024-07-03T13:57
2024-07-03T13:57
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность вновь была объявлена в 13.42 мск, через 7 минут отменили угрозу. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
https://ria.ru/20240426/gladkov-1942392402.html
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белгород, белгородский район, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Белгородская область
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе