https://ria.ru/20240703/opasnost-1957092842.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.07.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:57

2024-07-03T13:57

2024-07-03T13:57

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность вновь была объявлена в 13.42 мск, через 7 минут отменили угрозу. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.

https://ria.ru/20240426/gladkov-1942392402.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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белгород, белгородский район, белгородская область