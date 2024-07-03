https://ria.ru/20240703/opasnost-1957036755.html

Ракетную опасность вновь объявили в Белгородской области

Ракетную опасность вновь объявили в Белгородской области - РИА Новости, 03.07.2024

Ракетную опасность вновь объявили в Белгородской области

Ракетная опасность снова объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:48

2024-07-03T10:48

2024-07-03T11:02

специальная военная операция на украине

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Ракетная опасность снова объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Новая угроза ракетного обстрела объявлена спустя примерно 20 минут после отмены предыдущей."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.

https://ria.ru/20240703/svo-1957032407.html

белгородская область

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белгородская область