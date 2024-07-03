https://ria.ru/20240703/olimpiada-1957133110.html

Россияне завоевали 13 медалей на Европейской географической олимпиаде

Россияне завоевали 13 медалей на Европейской географической олимпиаде - РИА Новости, 03.07.2024

Россияне завоевали 13 медалей на Европейской географической олимпиаде

Российские школьники завоевали 13 медалей на десятой Европейской географической олимпиаде (EGeo 2024), сообщили в пресс-службе МГУ. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:26

2024-07-03T15:26

2024-07-03T15:44

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские школьники завоевали 13 медалей на десятой Европейской географической олимпиаде (EGeo 2024), сообщили в пресс-службе МГУ. "В Республике Сербия завершилась 10-я Европейская географическая олимпиада (EGeo 2024). Основная и юниорская команды Российской сборной завоевали четыре золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей", - говорится в сообщении. Уточняется, что задания включали теоретический и практический туры, мультимедийный тест. Олимпиада выполнялась на английском языке. Итоги международного состязания подводились индивидуально в двух возрастных категориях: основная команда (старшая группа 16–19 лет) и юниорская команда (младшая группа 12–15 лет). Подготовка российских школьников к олимпиаде проходила на установочных сборах, которые проводились на базе университетской гимназии Московского государственного университета. Европейская географическая олимпиада (EGeO) проводится с 2015 года. Состязание призвано стимулировать интерес молодежи к географическим исследованиям, подчеркнуть важность географии как науки.

https://ria.ru/20240624/olimpiada-1954982683.html

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