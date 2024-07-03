https://ria.ru/20240703/okamenelosti-1957227519.html

В Намибии обнаружили "чудовище" с головой в форме сиденья унитаза

В Намибии обнаружили "чудовище" с головой в форме сиденья унитаза - РИА Новости, 03.07.2024

В Намибии обнаружили "чудовище" с головой в форме сиденья унитаза

Ученые обнаружили на юге Намибии окаменелости давно вымершего огромного болотного хищника, чей череп напоминает форму сиденья унитаза, говорится в исследовании, РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T21:37

2024-07-03T21:37

2024-07-03T23:25

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ученые обнаружили на юге Намибии окаменелости давно вымершего огромного болотного хищника, чей череп напоминает форму сиденья унитаза, говорится в исследовании, размещенном в журнале Nature."(Это. — Прим. ред.) новое гигантское четвероногое животное, Gaiasia jennyae, которое обитало в высоких палеоширотах раннего пермского периода (около 280 миллионов лет назад)", — указано в материале.Отмечается, что существо жило в болотах, было значительно крупнее человека и длиной могло достигать 2,5 метра, что потенциально делает его крупнейшим в своем роде. Специальное устройство челюстей позволяло ему охотиться за добычей, и, по мнению ученых, в экосистеме болот оно было высшим хищником."У него большая, плоская, в форме сиденья унитаза, голова, которая позволяет ему открывать рот и всасывать добычу. У него огромные клыки, вся передняя часть рта — это просто гигантские зубы", — уточнил один из авторов научной работы Джейсон Пардо, его слова передает EurekAlert!.Исследователи объясняют, что находка такого крупного хищника на крайнем юге Намибии показывает, что на границе каменноугольного и пермского периодов там была процветающая экосистема, теперь ученым будет легче изучать изменения в мире, чтобы поддерживать различные формы жизни.

https://ria.ru/20240619/nauka-1953756150.html

https://ria.ru/20240409/artefakty-1938904279.html

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