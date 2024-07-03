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Украинские войска нанесли удары по Донецку - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 03.07.2024 (обновлено: 09:10 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/obstrely-1957011229.html
Украинские войска нанесли удары по Донецку
Украинские войска нанесли удары по Донецку - РИА Новости, 03.07.2024
Украинские войска нанесли удары по Донецку
Украинские войска рано утром обстреляли Донецк из РСЗО и артиллерии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T07:54
2024-07-03T09:10
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
горловка
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли Донецк из РСЗО и артиллерии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В 05:32 под огонь попал Киевский район столицы ДНР."Выпущено две ракеты из РСЗО", — говорится в публикации.Как передает корреспондент РИА Новости, после обстрела в Киевском районе сгорел супермаркет, получили повреждения соседние автомойка, станция технического обслуживания и больница. Обломки разнесло вокруг в радиусе нескольких десятков метров. На месте работают пожарные.Кроме того, с пяти утра до 07:35 ВСУ четыре раза обстреляли Петровский район, выпустив в общей сложности десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.В 05:20 под обстрел попал Никитовский район Горловки, по нему ВСУ выпустили три 155-миллиметровых снаряда.О последствиях пока не сообщается.Киевский район расположен в северной части Донецка, Петровский — на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после госпереворота, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков Горловка — город в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20240703/gorlovka-1957007896.html
https://ria.ru/20240703/plennyy-1957006853.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, горловка, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, Происшествия, Россия
Украинские войска нанесли удары по Донецку

СЦКК: украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия ракетного удара по "Первому Республиканскому супермаркету", расположенному на Киевском проспекте Донецка
Последствия ракетного удара по Первому Республиканскому супермаркету, расположенному на Киевском проспекте Донецка - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия ракетного удара по "Первому Республиканскому супермаркету", расположенному на Киевском проспекте Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли Донецк из РСЗО и артиллерии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В 05:32 под огонь попал Киевский район столицы ДНР.
Последствия обстрела Горловки
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"Выпущено две ракеты из РСЗО", — говорится в публикации.
Как передает корреспондент РИА Новости, после обстрела в Киевском районе сгорел супермаркет, получили повреждения соседние автомойка, станция технического обслуживания и больница. Обломки разнесло вокруг в радиусе нескольких десятков метров. На месте работают пожарные.
Кроме того, с пяти утра до 07:35 ВСУ четыре раза обстреляли Петровский район, выпустив в общей сложности десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
В 05:20 под обстрел попал Никитовский район Горловки, по нему ВСУ выпустили три 155-миллиметровых снаряда.
О последствиях пока не сообщается.
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Киевский район расположен в северной части Донецка, Петровский — на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после госпереворота, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков
Горловка — город в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаПроисшествияРоссия
 
 
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