https://ria.ru/20240703/obstrely-1957011229.html

Украинские войска нанесли удары по Донецку

Украинские войска нанесли удары по Донецку - РИА Новости, 03.07.2024

Украинские войска нанесли удары по Донецку

Украинские войска рано утром обстреляли Донецк из РСЗО и артиллерии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T07:54

2024-07-03T07:54

2024-07-03T09:10

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

горловка

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли Донецк из РСЗО и артиллерии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В 05:32 под огонь попал Киевский район столицы ДНР."Выпущено две ракеты из РСЗО", — говорится в публикации.Как передает корреспондент РИА Новости, после обстрела в Киевском районе сгорел супермаркет, получили повреждения соседние автомойка, станция технического обслуживания и больница. Обломки разнесло вокруг в радиусе нескольких десятков метров. На месте работают пожарные.Кроме того, с пяти утра до 07:35 ВСУ четыре раза обстреляли Петровский район, выпустив в общей сложности десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.В 05:20 под обстрел попал Никитовский район Горловки, по нему ВСУ выпустили три 155-миллиметровых снаряда.О последствиях пока не сообщается.Киевский район расположен в северной части Донецка, Петровский — на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после госпереворота, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков Горловка — город в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

https://ria.ru/20240703/gorlovka-1957007896.html

https://ria.ru/20240703/plennyy-1957006853.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, горловка, происшествия, россия