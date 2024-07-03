Украинские войска нанесли удары по Донецку
СЦКК: украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка
© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия ракетного удара по "Первому Республиканскому супермаркету", расположенному на Киевском проспекте Донецка
Последствия ракетного удара по "Первому Республиканскому супермаркету", расположенному на Киевском проспекте Донецка
ДОНЕЦК, 3 июл — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли Донецк из РСЗО и артиллерии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В 05:32 под огонь попал Киевский район столицы ДНР.
"Выпущено две ракеты из РСЗО", — говорится в публикации.
Как передает корреспондент РИА Новости, после обстрела в Киевском районе сгорел супермаркет, получили повреждения соседние автомойка, станция технического обслуживания и больница. Обломки разнесло вокруг в радиусе нескольких десятков метров. На месте работают пожарные.
Кроме того, с пяти утра до 07:35 ВСУ четыре раза обстреляли Петровский район, выпустив в общей сложности десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
В 05:20 под обстрел попал Никитовский район Горловки, по нему ВСУ выпустили три 155-миллиметровых снаряда.
О последствиях пока не сообщается.
Киевский район расположен в северной части Донецка, Петровский — на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после госпереворота, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков
Горловка — город в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
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