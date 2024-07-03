https://ria.ru/20240703/obstrel-1957213908.html

При украинском обстреле села в Харьковской области погиб человек

При украинском обстреле села в Харьковской области погиб человек - РИА Новости, 03.07.2024

При украинском обстреле села в Харьковской области погиб человек

Один человек погиб и один ранен при обстреле ВСУ харьковского села Станция Тополи, всего по населённому пункту было выпущено 11 артиллерийских снарядов, сообщил РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:49

2024-07-03T19:49

2024-07-03T19:49

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Один человек погиб и один ранен при обстреле ВСУ харьковского села Станция Тополи, всего по населённому пункту было выпущено 11 артиллерийских снарядов, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Одиннадцать артиллерийских снарядов выпустили украинские боевики по Станции Тополи … Погиб один мужчина, второй получил осколочные ранения", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, также повреждены здания сельсовета и почта, полностью разрушен один жилой дом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины