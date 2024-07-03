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При украинском обстреле села в Харьковской области погиб человек - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:49 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/obstrel-1957213908.html
При украинском обстреле села в Харьковской области погиб человек
При украинском обстреле села в Харьковской области погиб человек - РИА Новости, 03.07.2024
При украинском обстреле села в Харьковской области погиб человек
Один человек погиб и один ранен при обстреле ВСУ харьковского села Станция Тополи, всего по населённому пункту было выпущено 11 артиллерийских снарядов, сообщил РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:49
2024-07-03T19:49
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Один человек погиб и один ранен при обстреле ВСУ харьковского села Станция Тополи, всего по населённому пункту было выпущено 11 артиллерийских снарядов, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Одиннадцать артиллерийских снарядов выпустили украинские боевики по Станции Тополи … Погиб один мужчина, второй получил осколочные ранения", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, также повреждены здания сельсовета и почта, полностью разрушен один жилой дом.
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле села в Харьковской области погиб человек

Ганчев: человек погиб при обстреле ВСУ харьковского села Станция Тополи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Один человек погиб и один ранен при обстреле ВСУ харьковского села Станция Тополи, всего по населённому пункту было выпущено 11 артиллерийских снарядов, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Одиннадцать артиллерийских снарядов выпустили украинские боевики по Станции Тополи … Погиб один мужчина, второй получил осколочные ранения", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.
По его словам, также повреждены здания сельсовета и почта, полностью разрушен один жилой дом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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