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При украинском обстреле села в Харьковской области погиб человек
При украинском обстреле села в Харьковской области погиб человек - РИА Новости, 03.07.2024
При украинском обстреле села в Харьковской области погиб человек
Один человек погиб и один ранен при обстреле ВСУ харьковского села Станция Тополи, всего по населённому пункту было выпущено 11 артиллерийских снарядов, сообщил РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:49
2024-07-03T19:49
2024-07-03T19:49
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Один человек погиб и один ранен при обстреле ВСУ харьковского села Станция Тополи, всего по населённому пункту было выпущено 11 артиллерийских снарядов, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Одиннадцать артиллерийских снарядов выпустили украинские боевики по Станции Тополи … Погиб один мужчина, второй получил осколочные ранения", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, также повреждены здания сельсовета и почта, полностью разрушен один жилой дом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле села в Харьковской области погиб человек
Ганчев: человек погиб при обстреле ВСУ харьковского села Станция Тополи