https://ria.ru/20240703/obstrel-1957210824.html

При украинском обстреле поселка в Харьковской области пострадал мужчина

При украинском обстреле поселка в Харьковской области пострадал мужчина - РИА Новости, 03.07.2024

При украинском обстреле поселка в Харьковской области пострадал мужчина

Тракторист получил ранение во время обстрела ВСУ харьковской Токаревки, он доставлял уголь жителям села, сообщил глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:32

2024-07-03T19:32

2024-07-03T19:32

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Тракторист получил ранение во время обстрела ВСУ харьковской Токаревки, он доставлял уголь жителям села, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По словам Ганчева, под обстрел ВСУ в селе Токаревка попал трактор с прицепом, который доставлял уголь жителям этого населенного пункта. "Осколочные ранения получил водитель трактора. Ему уже оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины