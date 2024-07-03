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При украинском обстреле поселка в Харьковской области пострадал мужчина
При украинском обстреле поселка в Харьковской области пострадал мужчина - РИА Новости, 03.07.2024
При украинском обстреле поселка в Харьковской области пострадал мужчина
Тракторист получил ранение во время обстрела ВСУ харьковской Токаревки, он доставлял уголь жителям села, сообщил глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:32
2024-07-03T19:32
2024-07-03T19:32
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Тракторист получил ранение во время обстрела ВСУ харьковской Токаревки, он доставлял уголь жителям села, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По словам Ганчева, под обстрел ВСУ в селе Токаревка попал трактор с прицепом, который доставлял уголь жителям этого населенного пункта. "Осколочные ранения получил водитель трактора. Ему уже оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале.
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле поселка в Харьковской области пострадал мужчина
Ганчев: тракторист ранен в харьковской Токаревке в результате обстрела ВСУ