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При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина
При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 03.07.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина
Женщина ранена при атаке дрона ВСУ на частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:59
2024-07-03T18:59
2024-07-03T18:59
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Женщина ранена при атаке дрона ВСУ на частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Дрон-камикадзе ВСУ атаковал частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате взрыва ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением кисти попутным транспортом доставили в районную больницу, где врачи оказали ей медицинскую помощь. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава области добавил, что в селе повреждения зафиксированы в двух частных домовладениях. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина
Гладков: женщина ранена при атаке дрона ВСУ в белгородском селе Новая Таволжанка