https://ria.ru/20240703/obstrel-1957204202.html

При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина

При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 03.07.2024

При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина

Женщина ранена при атаке дрона ВСУ на частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T18:59

2024-07-03T18:59

2024-07-03T18:59

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

харьковская область

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вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Женщина ранена при атаке дрона ВСУ на частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Дрон-камикадзе ВСУ атаковал частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате взрыва ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением кисти попутным транспортом доставили в районную больницу, где врачи оказали ей медицинскую помощь. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава области добавил, что в селе повреждения зафиксированы в двух частных домовладениях. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины