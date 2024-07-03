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При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:59 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/obstrel-1957204202.html
При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина
При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина - РИА Новости, 03.07.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина
Женщина ранена при атаке дрона ВСУ на частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:59
2024-07-03T18:59
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Женщина ранена при атаке дрона ВСУ на частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Дрон-камикадзе ВСУ атаковал частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате взрыва ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением кисти попутным транспортом доставили в районную больницу, где врачи оказали ей медицинскую помощь. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава области добавил, что в селе повреждения зафиксированы в двух частных домовладениях. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Белгородской области пострадала женщина

Гладков: женщина ранена при атаке дрона ВСУ в белгородском селе Новая Таволжанка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Женщина ранена при атаке дрона ВСУ на частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Дрон-камикадзе ВСУ атаковал частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате взрыва ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением кисти попутным транспортом доставили в районную больницу, где врачи оказали ей медицинскую помощь. Дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Глава области добавил, что в селе повреждения зафиксированы в двух частных домовладениях. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьХарьковская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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