https://ria.ru/20240703/obstrel-1957176171.html

ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР, есть пострадавшие - РИА Новости, 03.07.2024

ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР, есть пострадавшие

Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрела Кременной в ЛНР украинскими войсками, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:13

2024-07-03T17:13

2024-07-03T17:26

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

кременная

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрела Кременной в ЛНР украинскими войсками, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале."Вчера наш город снова был подвергнут обстрелу со стороны ВСУ, которые нанесли очередной вероломный удар по одному из густонаселенных многоквартирных кварталов города. В результате этого обстрела получили ранения четыре наших гражданина, один из которых находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас борются за его жизнь", - говорится в сообщении Третьякова.Кроме того, глава администрации обратил внимание на то, что в городе начала работать система оповещения об авиационной и ракетной опасностях.Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

луганская народная республика

кременная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, кременная, происшествия