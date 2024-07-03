ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР, есть пострадавшие
Четыре мирных жителя пострадали при обстреле Кременной в ЛНР
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрела Кременной в ЛНР украинскими войсками, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.
"Вчера наш город снова был подвергнут обстрелу со стороны ВСУ, которые нанесли очередной вероломный удар по одному из густонаселенных многоквартирных кварталов города. В результате этого обстрела получили ранения четыре наших гражданина, один из которых находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас борются за его жизнь", - говорится в сообщении Третьякова.
Кроме того, глава администрации обратил внимание на то, что в городе начала работать система оповещения об авиационной и ракетной опасностях.
Кременная расположена на административной границе ЛНР с ДНР, через этот прифронтовой город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения. Боевые действия в 2014 году обошли город стороной. 18 апреля 2022 года Кременная перешла под российский контроль. Ее население до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00