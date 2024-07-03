https://ria.ru/20240703/oborot-1956965304.html

Мария Багреева: оборот обрабатывающей промышленности столицы вырос на 18%

Мария Багреева: оборот обрабатывающей промышленности столицы вырос на 18% - РИА Новости, 03.07.2024

Мария Багреева: оборот обрабатывающей промышленности столицы вырос на 18%

За первые четыре месяца 2024 года оборот столичной обрабатывающей промышленности, за исключением нефтегазового сектора, по сравнению с аналогичным показателем... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T09:15

2024-07-03T09:15

2024-07-03T09:15

москва

мария багреева

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. За первые четыре месяца 2024 года оборот столичной обрабатывающей промышленности, за исключением нефтегазового сектора, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года вырос на 18%, до 2,3 триллиона рублей, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Обрабатывающая промышленность выступает одним из драйверов столичной экономики. Растущий производственный сектор является источником инновационной активности, создает высококвалифицированные рабочие места, формирует устойчивый спрос на бизнес-услуги, а также обеспечивает экономическую безопасность, поставляя собственную продукцию на внутренний рынок. В январе – апреле 2024 года обороты отрасли без учета нефтегазового сектора достигли 2,3 триллиона рублей, на 18% превысив показатель аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах", – отметила Мария Багреева.Она уточнила, что почти четверть из этого объема – 555 миллиардов рублей – обеспечили производители высокотехнологичной продукции, такой как оптика, электроника и высокоточные устройства.Всего на Москву пришлось около 11% всего оборота обрабатывающей промышленности России без учета нефтегазового сектора. Уточняется, что пищевая промышленность в обороте обрабатывающих компаний заняла 10,9% общего оборота отрасли, фармацевтическая промышленность - 6,6%.Производители мебели увеличили объем оборота в 12,3 раза, до 65,3 миллиарда рублей, а предприятия по производству высокотехнологичной продукции - в 3,8 раза. Обороты производителей машин и оборудования выросли более чем на 74%, до 95,8 миллиарда рублей, производителей текстиля - на 73,3%, до 13,1 миллиарда рублей, пластмассовых и резиновых изделий – на 51,5%, до 67,1 миллиарда рублей.Сообщается, что оборот малого бизнеса за четыре месяца достиг 846,8 миллиарда рублей, что почти в 2,1 раза больше показателя за январь-апрель 2023 года. На их долю приходится около 36% общего оборота отрасли.Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что за январь - апрель 2024 года компании увеличили выпуск товаров на 18,1%, что свидетельствует об успешной реализации стратегий развития промышленности города. Лидером роста стали производители пищевой продукции, медицинских изделий, лекарств, электронного и оптического оборудования, а также компьютеров.

https://ria.ru/20240702/bagreeva-1956761271.html

https://ria.ru/20240626/zakupki-1955462271.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мария багреева