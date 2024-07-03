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Артамонов рассказал о героической обороне группы "Липецк" в зоне СВО

Артамонов рассказал о героической обороне группы "Липецк" в зоне СВО - РИА Новости, 03.07.2024

Артамонов рассказал о героической обороне группы "Липецк" в зоне СВО

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале рассказал, как батальонная тактическая группа "Липецк" практически две недели обороняла... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:14

2024-07-03T19:14

2024-07-03T19:14

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

"липецк"

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ТУЛА, 3 июл — РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале рассказал, как батальонная тактическая группа "Липецк" практически две недели обороняла опорный пункт в зоне проведения спецоперации. "Почти две недели наши ребята обороняли опорный пункт. Противник всеми силами старался их выбить. Артиллерия, штурмы, дроны. Обстрелы и атаки шли каждый день. Мужики не отступили. Не отдали ни сантиметра земли. Выполнили поставленную боевую задачу. К сожалению, есть погибшие. Среди них командир группы. Позывной Тулвеке", - сообщил Артамонов.Губернатор отметил, что представители региона посетили место боя. "Сложно понять, как бойцы смогли не просто выжить и устоять, но и отбросить противника. Но они смогли. Сделали. Вечная память и слава нашим Героям", - написал губернатор. Глава региона подчеркнул, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, раненые смогут пройти реабилитацию в региональных центрах. "Все распоряжения даны. Будем ходатайствовать о представлении наших Героев к наградам", - отметил Артамонов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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липецкая область, игорь артамонов, "липецк", россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф