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Артамонов рассказал о героической обороне группы "Липецк" в зоне СВО - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/oborona-1957208115.html
Артамонов рассказал о героической обороне группы "Липецк" в зоне СВО
Артамонов рассказал о героической обороне группы "Липецк" в зоне СВО - РИА Новости, 03.07.2024
Артамонов рассказал о героической обороне группы "Липецк" в зоне СВО
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале рассказал, как батальонная тактическая группа "Липецк" практически две недели обороняла... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:14
2024-07-03T19:14
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ТУЛА, 3 июл — РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале рассказал, как батальонная тактическая группа "Липецк" практически две недели обороняла опорный пункт в зоне проведения спецоперации. "Почти две недели наши ребята обороняли опорный пункт. Противник всеми силами старался их выбить. Артиллерия, штурмы, дроны. Обстрелы и атаки шли каждый день. Мужики не отступили. Не отдали ни сантиметра земли. Выполнили поставленную боевую задачу. К сожалению, есть погибшие. Среди них командир группы. Позывной Тулвеке", - сообщил Артамонов.Губернатор отметил, что представители региона посетили место боя. "Сложно понять, как бойцы смогли не просто выжить и устоять, но и отбросить противника. Но они смогли. Сделали. Вечная память и слава нашим Героям", - написал губернатор. Глава региона подчеркнул, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, раненые смогут пройти реабилитацию в региональных центрах. "Все распоряжения даны. Будем ходатайствовать о представлении наших Героев к наградам", - отметил Артамонов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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липецкая область, игорь артамонов, "липецк", россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк", Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Артамонов рассказал о героической обороне группы "Липецк" в зоне СВО

Артамонов: группа "Липецк" почти две недели обороняла опорный пункт в зоне СВО

© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ТУЛА, 3 июл — РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале рассказал, как батальонная тактическая группа "Липецк" практически две недели обороняла опорный пункт в зоне проведения спецоперации.
"Почти две недели наши ребята обороняли опорный пункт. Противник всеми силами старался их выбить. Артиллерия, штурмы, дроны. Обстрелы и атаки шли каждый день. Мужики не отступили. Не отдали ни сантиметра земли. Выполнили поставленную боевую задачу. К сожалению, есть погибшие. Среди них командир группы. Позывной Тулвеке", - сообщил Артамонов.
Губернатор отметил, что представители региона посетили место боя. "Сложно понять, как бойцы смогли не просто выжить и устоять, но и отбросить противника. Но они смогли. Сделали. Вечная память и слава нашим Героям", - написал губернатор.
Глава региона подчеркнул, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, раненые смогут пройти реабилитацию в региональных центрах.
"Все распоряжения даны. Будем ходатайствовать о представлении наших Героев к наградам", - отметил Артамонов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьИгорь Артамонов"Липецк"РоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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