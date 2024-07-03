https://ria.ru/20240703/obama-1957006590.html

Обама предупреждал Байдена о сложностях переизбрания, пишут СМИ

Обама предупреждал Байдена о сложностях переизбрания, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024

Обама предупреждал Байдена о сложностях переизбрания, пишут СМИ

Бывший президент США Барак Обама в последние месяцы неоднократно предупреждал действующего американского лидера Джо Байдена о том, насколько сложно ему будет... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T05:26

2024-07-03T05:26

2024-07-03T05:27

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джо байден

барак обама

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама в последние месяцы неоднократно предупреждал действующего американского лидера Джо Байдена о том, насколько сложно ему будет переизбраться, пишет газета Washington Post. "Обама... в последние месяцы предупреждал Байдена о том, насколько сложно будет переизбраться", - пишет издание. По данным источников газеты, Обама в частном порядке сказал своим союзникам, что и без того сложный путь президента Байдена к переизбранию стал еще труднее после его шаткого выступления на дебатах. Как отмечают источники, бывший президент поговорил с Байденом по телефону после дебатов, чтобы предложить ему поддержку. Ранее журналист Такер Карлсон со ссылкой на источник сообщал, что Обама говорит, что нынешний американский лидер Джо Байден не может победить на президентских выборах. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, номинировать кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, барак обама, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена