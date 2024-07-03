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Обама предупреждал Байдена о сложностях переизбрания, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024
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05:26 03.07.2024 (обновлено: 05:27 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/obama-1957006590.html
Обама предупреждал Байдена о сложностях переизбрания, пишут СМИ
Обама предупреждал Байдена о сложностях переизбрания, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024
Обама предупреждал Байдена о сложностях переизбрания, пишут СМИ
Бывший президент США Барак Обама в последние месяцы неоднократно предупреждал действующего американского лидера Джо Байдена о том, насколько сложно ему будет... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T05:26
2024-07-03T05:27
в мире
сша
атланта
джо байден
барак обама
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама в последние месяцы неоднократно предупреждал действующего американского лидера Джо Байдена о том, насколько сложно ему будет переизбраться, пишет газета Washington Post. "Обама... в последние месяцы предупреждал Байдена о том, насколько сложно будет переизбраться", - пишет издание. По данным источников газеты, Обама в частном порядке сказал своим союзникам, что и без того сложный путь президента Байдена к переизбранию стал еще труднее после его шаткого выступления на дебатах. Как отмечают источники, бывший президент поговорил с Байденом по телефону после дебатов, чтобы предложить ему поддержку. Ранее журналист Такер Карлсон со ссылкой на источник сообщал, что Обама говорит, что нынешний американский лидер Джо Байден не может победить на президентских выборах. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, номинировать кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
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в мире, сша, атланта, джо байден, барак обама, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Барак Обама, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Обама предупреждал Байдена о сложностях переизбрания, пишут СМИ

WP: Обама предупреждал Байдена о том, насколько сложно ему будет переизбраться

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама в последние месяцы неоднократно предупреждал действующего американского лидера Джо Байдена о том, насколько сложно ему будет переизбраться, пишет газета Washington Post.
"Обама... в последние месяцы предупреждал Байдена о том, насколько сложно будет переизбраться", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Байдена уговаривают принести себя в жертву
29 июня, 08:00
По данным источников газеты, Обама в частном порядке сказал своим союзникам, что и без того сложный путь президента Байдена к переизбранию стал еще труднее после его шаткого выступления на дебатах. Как отмечают источники, бывший президент поговорил с Байденом по телефону после дебатов, чтобы предложить ему поддержку.
Ранее журналист Такер Карлсон со ссылкой на источник сообщал, что Обама говорит, что нынешний американский лидер Джо Байден не может победить на президентских выборах.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, номинировать кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
28 июня, 12:30
 
В миреСШААтлантаДжо БайденБарак ОбамаДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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