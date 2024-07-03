https://ria.ru/20240703/novorossiysk-1957006051.html

В Новороссийске обследуют акваторию бухты после атаки катеров

В Новороссийске обследуют акваторию бухты после атаки катеров - РИА Новости, 03.07.2024

В Новороссийске обследуют акваторию бухты после атаки катеров

Акватория бухты в Новороссийске будет обследована после отражения атаки безэкипажных катеров, входы на пляжи и набережную будут ограничены, сообщил глава города РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T05:16

2024-07-03T05:16

2024-07-03T05:16

специальная военная операция на украине

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

происшествия

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Акватория бухты в Новороссийске будет обследована после отражения атаки безэкипажных катеров, входы на пляжи и набережную будут ограничены, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. В Новороссийске в 2.41 мск была объявлена опасность атаки безэкипажных катеров, позднее Кравченко сообщал, что эту атаку отражают. Также было ограничено движение в районе набережной - от улицы Исаева до Алексино. "Уважаемые жители и гости города-героя! 3 июля до 9.00 будет происходить обследование акватории бухты. Входы на пляжи и набережную будут ограничены", - написал Кравченко. Он попросил жителей на время проведения оперативных мероприятий воздержаться от посещения пляжных территорий, набережной и рекреационных зон вдоль воды.

https://ria.ru/20240703/obstrely-1956986500.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), происшествия, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф