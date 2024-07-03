https://ria.ru/20240703/novorossiysk-1957006051.html
В Новороссийске обследуют акваторию бухты после атаки катеров
В Новороссийске обследуют акваторию бухты после атаки катеров - РИА Новости, 03.07.2024
В Новороссийске обследуют акваторию бухты после атаки катеров
Акватория бухты в Новороссийске будет обследована после отражения атаки безэкипажных катеров, входы на пляжи и набережную будут ограничены, сообщил глава города РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T05:16
2024-07-03T05:16
2024-07-03T05:16
специальная военная операция на украине
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
происшествия
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Акватория бухты в Новороссийске будет обследована после отражения атаки безэкипажных катеров, входы на пляжи и набережную будут ограничены, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. В Новороссийске в 2.41 мск была объявлена опасность атаки безэкипажных катеров, позднее Кравченко сообщал, что эту атаку отражают. Также было ограничено движение в районе набережной - от улицы Исаева до Алексино. "Уважаемые жители и гости города-героя! 3 июля до 9.00 будет происходить обследование акватории бухты. Входы на пляжи и набережную будут ограничены", - написал Кравченко. Он попросил жителей на время проведения оперативных мероприятий воздержаться от посещения пляжных территорий, набережной и рекреационных зон вдоль воды.
https://ria.ru/20240703/obstrely-1956986500.html
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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), происшествия, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Новороссийске обследуют акваторию бухты после атаки катеров
Кравченко: в Новороссийске обследуют акваторию бухты после атаки катеров