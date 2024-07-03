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В Новороссийске отменили угрозу атаки безэкипажных катеров - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:24 03.07.2024 (обновлено: 04:40 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/novorossiysk-1957003288.html
В Новороссийске отменили угрозу атаки безэкипажных катеров
В Новороссийске отменили угрозу атаки безэкипажных катеров - РИА Новости, 03.07.2024
В Новороссийске отменили угрозу атаки безэкипажных катеров
Угроза атаки безэкипажных катеров отменена на территории Новороссийска Краснодарского края, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T04:24
2024-07-03T04:40
специальная военная операция на украине
новороссийск
безопасность
россия
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Угроза атаки безэкипажных катеров отменена на территории Новороссийска Краснодарского края, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.Опасность атаки безэкипажных катеров была объявлена в городе в 2.41 мск, позднее Кравченко сообщал, что эту атаку отражают. Также было ограничено движение в районе набережной - от улицы Исаева до Алексино."На территории Новороссийска отменена угрозы атаки безэкипажных катеров. Опасности для жителей города-героя нет", - написал Кравченко.Позже глава города добавил, что движение в районе набережной от улицы Исаева до Алексино открыто.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
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новороссийск, безопасность, россия, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Безопасность, Россия, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске отменили угрозу атаки безэкипажных катеров

Кравченко: в Новороссийске отменили угрозу атаки безэкипажных катеров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Новороссийск
Вид на город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на город Новороссийск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Угроза атаки безэкипажных катеров отменена на территории Новороссийска Краснодарского края, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
Опасность атаки безэкипажных катеров была объявлена в городе в 2.41 мск, позднее Кравченко сообщал, что эту атаку отражают. Также было ограничено движение в районе набережной - от улицы Исаева до Алексино.
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"На территории Новороссийска отменена угрозы атаки безэкипажных катеров. Опасности для жителей города-героя нет", - написал Кравченко.
Позже глава города добавил, что движение в районе набережной от улицы Исаева до Алексино открыто.
 
Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскБезопасностьРоссияКраснодарский крайАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
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