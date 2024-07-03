https://ria.ru/20240703/novorossiysk-1956999717.html

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров - РИА Новости, 03.07.2024

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске Краснодарского края, сообщил глава города Андрей Кравченко в Tеlegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T03:08

2024-07-03T03:08

2024-07-03T03:26

специальная военная операция на украине

новороссийск

происшествия

россия

краснодарский край

андрей кравченко (государственный служащий)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске Краснодарского края, сообщил глава города Андрей Кравченко в Tеlegram-канале.Ранее глава Новороссийска сообщал, что в городе объявлена опасность атаки безэкипажных катеров."Уважаемые жители! В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров", - написал Кравченко.Он попросил жителей сохранять спокойствие, не снимать и не выкладывать фотографии и видео средств защиты города, работу специальных и оперативных служб.Позже Кравченко сообщил, что движение в районе набережной от улицы Исаева до Алексино ограничено. Он также попросил жителей не выезжать.

https://ria.ru/20240703/spetsoperatsiya-1956999554.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новороссийск

россия

краснодарский край

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новороссийск, происшествия, россия, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий)