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В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров - РИА Новости, 03.07.2024
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске Краснодарского края, сообщил глава города Андрей Кравченко в Tеlegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T03:08
2024-07-03T03:08
2024-07-03T03:26
специальная военная операция на украине
новороссийск
происшествия
россия
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске Краснодарского края, сообщил глава города Андрей Кравченко в Tеlegram-канале.Ранее глава Новороссийска сообщал, что в городе объявлена опасность атаки безэкипажных катеров."Уважаемые жители! В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров", - написал Кравченко.Он попросил жителей сохранять спокойствие, не снимать и не выкладывать фотографии и видео средств защиты города, работу специальных и оперативных служб.Позже Кравченко сообщил, что движение в районе набережной от улицы Исаева до Алексино ограничено. Он также попросил жителей не выезжать.
https://ria.ru/20240703/spetsoperatsiya-1956999554.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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новороссийск, происшествия, россия, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Происшествия, Россия, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
Кравченко: в Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров