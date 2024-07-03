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НАТО предоставит Украине 40 миллиардов евро в 2025 году, пишет Reuters - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 03.07.2024 (обновлено: 15:35 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/nato-1957117727.html
НАТО предоставит Украине 40 миллиардов евро в 2025 году, пишет Reuters
НАТО предоставит Украине 40 миллиардов евро в 2025 году, пишет Reuters - РИА Новости, 03.07.2024
НАТО предоставит Украине 40 миллиардов евро в 2025 году, пишет Reuters
Страны НАТО договорились о предоставлении военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро в 2025 году, передает агентство Reuters со ссылкой на европейский... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:50
2024-07-03T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Страны НАТО договорились о предоставлении военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро в 2025 году, передает агентство Reuters со ссылкой на европейский дипломатический источник. Предполагается, что соглашение об обязательствах финансирования Украины в военной сфере будет подписано лидерами стран НАТО на саммите в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, пишет агентство. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240703/nato-1957098293.html
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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
НАТО предоставит Украине 40 миллиардов евро в 2025 году, пишет Reuters

Reuters: НАТО подпишет соглашение о помощи Киеву на 40 млрд евро в 2025 году

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Страны НАТО договорились о предоставлении военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро в 2025 году, передает агентство Reuters со ссылкой на европейский дипломатический источник.
Предполагается, что соглашение об обязательствах финансирования Украины в военной сфере будет подписано лидерами стран НАТО на саммите в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, пишет агентство.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Союзники НАТО не взяли на себя обязательства по поддержке Киева, пишут СМИ
Вчера, 14:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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