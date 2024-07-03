https://ria.ru/20240703/nato-1957117727.html

НАТО предоставит Украине 40 миллиардов евро в 2025 году, пишет Reuters

НАТО предоставит Украине 40 миллиардов евро в 2025 году, пишет Reuters - РИА Новости, 03.07.2024

НАТО предоставит Украине 40 миллиардов евро в 2025 году, пишет Reuters

Страны НАТО договорились о предоставлении военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро в 2025 году, передает агентство Reuters со ссылкой на европейский... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:50

2024-07-03T14:50

2024-07-03T15:35

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Страны НАТО договорились о предоставлении военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро в 2025 году, передает агентство Reuters со ссылкой на европейский дипломатический источник. Предполагается, что соглашение об обязательствах финансирования Украины в военной сфере будет подписано лидерами стран НАТО на саммите в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, пишет агентство. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240703/nato-1957098293.html

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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины