https://ria.ru/20240703/nato-1957113700.html

НАТО отложит повышение расходов на оборону до 2025 года, пишут СМИ

НАТО отложит повышение расходов на оборону до 2025 года, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024

НАТО отложит повышение расходов на оборону до 2025 года, пишут СМИ

Страны НАТО отложат дискуссии о повышении минимальных расходов на оборону до 2025 года из-за риска вызвать разлад в альянсе, сообщает издание Breaking Defense... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:44

2024-07-03T14:44

2024-07-03T14:44

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Страны НАТО отложат дискуссии о повышении минимальных расходов на оборону до 2025 года из-за риска вызвать разлад в альянсе, сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на вице-канцлера минобороны Эстонии Туули Дунетон. "Ввиду риска вызвать разлад в альянсе, союзники по НАТО отложат обсуждения и потенциальное соглашение об увеличении расходов на оборону до нового минимума в 2,5% ВВП до саммита в Нидерландах в 2025 году", - пишет издание. По словам Дунетон, страны НАТО "очень заинтересованы в сохранении единства" на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, и "не хотели бы видеть противоречия" по вопросу, вызывающему сложности для ряда членов альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил в июне, что члены альянса продолжают наращивать свои оборонные расходы и уже 23 государства в этом году потратят не менее 2% ВВП на оборонные нужды. Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявлял, что в рамках будущего саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле, Великобритания будет настаивать на увеличении странами альянса целевого показателя по выделению средств на оборону до 2,5% ВВП.

https://ria.ru/20240703/polsha-1957091379.html

https://ria.ru/20240703/nato-1957098293.html

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в мире, эстония, нато