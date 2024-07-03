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НАТО отложит повышение расходов на оборону до 2025 года, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024
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14:44 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/nato-1957113700.html
НАТО отложит повышение расходов на оборону до 2025 года, пишут СМИ
НАТО отложит повышение расходов на оборону до 2025 года, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024
НАТО отложит повышение расходов на оборону до 2025 года, пишут СМИ
Страны НАТО отложат дискуссии о повышении минимальных расходов на оборону до 2025 года из-за риска вызвать разлад в альянсе, сообщает издание Breaking Defense... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:44
2024-07-03T14:44
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Страны НАТО отложат дискуссии о повышении минимальных расходов на оборону до 2025 года из-за риска вызвать разлад в альянсе, сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на вице-канцлера минобороны Эстонии Туули Дунетон. "Ввиду риска вызвать разлад в альянсе, союзники по НАТО отложат обсуждения и потенциальное соглашение об увеличении расходов на оборону до нового минимума в 2,5% ВВП до саммита в Нидерландах в 2025 году", - пишет издание. По словам Дунетон, страны НАТО "очень заинтересованы в сохранении единства" на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, и "не хотели бы видеть противоречия" по вопросу, вызывающему сложности для ряда членов альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил в июне, что члены альянса продолжают наращивать свои оборонные расходы и уже 23 государства в этом году потратят не менее 2% ВВП на оборонные нужды. Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявлял, что в рамках будущего саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле, Великобритания будет настаивать на увеличении странами альянса целевого показателя по выделению средств на оборону до 2,5% ВВП.
https://ria.ru/20240703/polsha-1957091379.html
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в мире, эстония, нато
В мире, Эстония, НАТО
НАТО отложит повышение расходов на оборону до 2025 года, пишут СМИ

Breaking Defense: НАТО отложит повышение расходов на оборону из-за риска разлада

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Страны НАТО отложат дискуссии о повышении минимальных расходов на оборону до 2025 года из-за риска вызвать разлад в альянсе, сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на вице-канцлера минобороны Эстонии Туули Дунетон.
"Ввиду риска вызвать разлад в альянсе, союзники по НАТО отложат обсуждения и потенциальное соглашение об увеличении расходов на оборону до нового минимума в 2,5% ВВП до саммита в Нидерландах в 2025 году", - пишет издание.
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По словам Дунетон, страны НАТО "очень заинтересованы в сохранении единства" на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, и "не хотели бы видеть противоречия" по вопросу, вызывающему сложности для ряда членов альянса.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил в июне, что члены альянса продолжают наращивать свои оборонные расходы и уже 23 государства в этом году потратят не менее 2% ВВП на оборонные нужды.
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявлял, что в рамках будущего саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле, Великобритания будет настаивать на увеличении странами альянса целевого показателя по выделению средств на оборону до 2,5% ВВП.
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