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Сыновьям липецкого священника назначили наказание за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
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14:58 03.07.2024 (обновлено: 15:05 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/nakazanie-1957122042.html
Сыновьям липецкого священника назначили наказание за попытку вступить в ВСУ
Сыновьям липецкого священника назначили наказание за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
Сыновьям липецкого священника назначили наказание за попытку вступить в ВСУ
Второй Западный окружной военный суд назначил от 17 до 17,5 лет лишения свободы троим сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова, пытавшимся вступить в ВСУ,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:58
2024-07-03T15:05
москва
вооруженные силы украины
происшествия
россия
украина
курская область
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд назначил от 17 до 17,5 лет лишения свободы троим сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова, пытавшимся вступить в ВСУ, передает корреспондент РИА Новости."Ащеулову Иоанну Игоревичу окончательно назначить лишение свободы на 17 лет 6 месяцев, из них три года в тюрьме, остальное - в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года", - огласил приговор судья.Алексею и Тимофею Ащеуловым назначили по 17 лет заключения - и тоже первые три года в тюрьме с ограничением свободы на два года после освобождения.Обвинение просило всем троим по 18 лет.В прениях сторон Ащеуловы участвовать отказались, но выступили с последним словом. Старший, Иоанн, сказал, что он против проведения специальной военной операции и что суд может вынести ему "любой срок". Алексей заявил, что считает свои намерения "благими". Тимофей - что не собирался совершать ничего аморального. Все трое заявили, что не считают себя военными преступниками и изменниками.Ащеуловым вменяется покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы РФ и участие в деятельности террористической организации.На первом заседании Ащеуловы не стали оспаривать, что намеревались перейти границу и участвовать в военных действиях на стороне Украины, но заявили, что не считают это признанием вины. Они участвовали в процессе по видеосвязи из Курского гарнизонного военного суда.Согласно обвинительному заключению, озвученному в заседании, братья вознамерились вступить в признанный террористическим "Легион "Свобода России"*, выйдя на связь с его представителями через Telegram, а затем приняли "совместное решение в участии в военных действиях по противостоянию России".Для этого фигуранты отправились в Курскую область к границе, в рюкзаке у одного из них позже обнаружили инструмент для демонтажа забора. Однако, по данным гособвинения, Ащеуловы не довели преступный умысел до конца, так как в 1,5 километрах от границы их заметили пограничники. Сперва они получили по 10 суток ареста каждый, затем было возбуждено уголовное дело.Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям и выделили им жилое помещение на время ремонта дома. Суд признал действия местных органов опеки и попечительства незаконными, а также отклонил иск об ограничении родительских прав.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240702/pokazaniya-1956872010.html
https://ria.ru/20240614/svyaschennik-1953034002.html
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москва, вооруженные силы украины, происшествия, россия, украина, курская область
Москва, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Украина, Курская область
Сыновьям липецкого священника назначили наказание за попытку вступить в ВСУ

Суд назначил сыновьям священника Ащеулова от 17 до 17,5 года лишения свободы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкCыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей на заседании второго Западного окружного военного суда
Cыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей на заседании второго Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Cыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей на заседании второго Западного окружного военного суда
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд назначил от 17 до 17,5 лет лишения свободы троим сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова, пытавшимся вступить в ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.
"Ащеулову Иоанну Игоревичу окончательно назначить лишение свободы на 17 лет 6 месяцев, из них три года в тюрьме, остальное - в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года", - огласил приговор судья.
Трансляция заседания второго Западного окружного военного суда по делу сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексея, Иоанна и Тимофея - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Сыновья священника, пытавшиеся вступить в ВСУ, отказались давать показания
2 июля, 14:50
Алексею и Тимофею Ащеуловым назначили по 17 лет заключения - и тоже первые три года в тюрьме с ограничением свободы на два года после освобождения.
Обвинение просило всем троим по 18 лет.
В прениях сторон Ащеуловы участвовать отказались, но выступили с последним словом. Старший, Иоанн, сказал, что он против проведения специальной военной операции и что суд может вынести ему "любой срок". Алексей заявил, что считает свои намерения "благими". Тимофей - что не собирался совершать ничего аморального. Все трое заявили, что не считают себя военными преступниками и изменниками.
Ащеуловым вменяется покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы РФ и участие в деятельности террористической организации.
На первом заседании Ащеуловы не стали оспаривать, что намеревались перейти границу и участвовать в военных действиях на стороне Украины, но заявили, что не считают это признанием вины. Они участвовали в процессе по видеосвязи из Курского гарнизонного военного суда.
Согласно обвинительному заключению, озвученному в заседании, братья вознамерились вступить в признанный террористическим "Легион "Свобода России"*, выйдя на связь с его представителями через Telegram, а затем приняли "совместное решение в участии в военных действиях по противостоянию России".
Для этого фигуранты отправились в Курскую область к границе, в рюкзаке у одного из них позже обнаружили инструмент для демонтажа забора. Однако, по данным гособвинения, Ащеуловы не довели преступный умысел до конца, так как в 1,5 километрах от границы их заметили пограничники. Сперва они получили по 10 суток ареста каждый, затем было возбуждено уголовное дело.
Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям и выделили им жилое помещение на время ремонта дома. Суд признал действия местных органов опеки и попечительства незаконными, а также отклонил иск об ограничении родительских прав.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Священник Игорь Ащеулов
В митрополии высказалась о священнике, чьи сыновья хотели воевать за ВСУ
14 июня, 21:59
 
МоскваВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияУкраинаКурская область
 
 
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