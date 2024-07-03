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В блокноте наемника на Украине нашли шифрованные обозначения ВСУ

В блокноте наемника на Украине нашли шифрованные обозначения ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024

В блокноте наемника на Украине нашли шифрованные обозначения ВСУ

Шифрованные обозначения украинских военных для радиосвязи обнаружены в блокноте испаноговорящего наемника, который нашли на позициях ВСУ, передает корреспондент РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T04:42

2024-07-03T04:42

2024-07-03T04:43

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 3 июл - РИА Новости. Шифрованные обозначения украинских военных для радиосвязи обнаружены в блокноте испаноговорящего наемника, который нашли на позициях ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. Блокнот российские военные нашли после штурма опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении. На одной из страниц записаны шифрованные обозначения различных родов войск и боевых единиц, часть - на испанском, а часть - на английском. В блокноте, в частности, записано: Infantería (пехота) - Vodka (водка), Aviación (авиация) - Soda (сода), Artillería (артиллерия) - Fanta (фанта), Dron (Дрон) - Pizza (пицца), Sniper (снайпер) - Juice (сок), Machine gun (пулемет) - Coffee (кофе), AGS (АГС - автоматический станковый гранатомет) - Pasta (паста), Artilleria pesada (тяжелая артиллерия) - Cola (кола). Как сообщил РИА Новости ранее мобилизованный из Самары с позывным "Чешир", блокнот принадлежал испаноговорящему наемнику, в нем он записывал основные слова, чтобы общаться с военнослужащими Украины. По его словам, иностранные наемники общаются с военнослужащими Украины фактически на пальцах, ни о каких слаженных действиях не может быть и речи. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины