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Костин сравнил Набиуллину с Маргарет Тэтчер - РИА Новости, 03.07.2024
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15:58 03.07.2024 (обновлено: 16:12 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/nabiullina-1957143647.html
Костин сравнил Набиуллину с Маргарет Тэтчер
Костин сравнил Набиуллину с Маргарет Тэтчер - РИА Новости, 03.07.2024
Костин сравнил Набиуллину с Маргарет Тэтчер
Глава ВТБ Андрей Костин сравнил руководителя Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину с премьер-министром Великобритании 1979-1990 годов Маргарет Тэтчер, которая... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:58
2024-07-03T16:12
маргарет тэтчер
экономика
россия
великобритания
эльвира набиуллина
андрей костин (банкир)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин сравнил руководителя Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину с премьер-министром Великобритании 1979-1990 годов Маргарет Тэтчер, которая поборола инфляцию и вывела экономику на новый уровень."Я считаю, как скажет Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина - ред.), так и правильно. Будет восемнадцать - восемнадцать (процентов ключевая ставка - ред.), потому что инфляция - это большая беда, действительно. Я работал в Лондоне в свое время, там была такая Тэтчер. И она говорила: "Инфляция убивает экономику". Она убрала инфляцию и вывела экономику Англии на совершенно другой уровень, вот Эльвира Сахипзадовна делает то же самое, на самом деле, и так же успешно, думаю, у нее получится", - сказал он, выступая на Финансовом конгрессе.ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.На этом уровне она находится и сейчас. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, ЦБ РФ допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле.
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маргарет тэтчер, экономика, россия, великобритания, эльвира набиуллина, андрей костин (банкир)
Маргарет Тэтчер, Экономика, Россия, Великобритания, Эльвира Набиуллина, Андрей Костин (банкир)
Костин сравнил Набиуллину с Маргарет Тэтчер

Костин сравнил Набиуллину с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин сравнил руководителя Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину с премьер-министром Великобритании 1979-1990 годов Маргарет Тэтчер, которая поборола инфляцию и вывела экономику на новый уровень.
«
"Я считаю, как скажет Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина - ред.), так и правильно. Будет восемнадцать - восемнадцать (процентов ключевая ставка - ред.), потому что инфляция - это большая беда, действительно. Я работал в Лондоне в свое время, там была такая Тэтчер. И она говорила: "Инфляция убивает экономику". Она убрала инфляцию и вывела экономику Англии на совершенно другой уровень, вот Эльвира Сахипзадовна делает то же самое, на самом деле, и так же успешно, думаю, у нее получится", - сказал он, выступая на Финансовом конгрессе.
ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.
На этом уровне она находится и сейчас. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, ЦБ РФ допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле.
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Греф рассказал о двух "черных лебедях" для российской экономики
7 июня, 10:56
 
Маргарет ТэтчерЭкономикаРоссияВеликобританияЭльвира НабиуллинаАндрей Костин (банкир)
 
 
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