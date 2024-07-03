Число пунктов, где иностранцы сдают экзамены по русскому языку, сократилось
МВД: число экзаменационных пунктов для иностранцев сократилось в пять раз
© Фото : Антонина МатвееваВход в офис, где мигрантам обещают помочь сдать экзамен по русскому
© Фото : Антонина Матвеева
Вход в офис, где мигрантам обещают помочь сдать экзамен по русскому. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число пунктов в РФ, где иностранцы сдают экзамены по русскому языку, сократилось с декабря в пять раз из-за выявленных в них нарушений, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
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"Сотрудниками МВД России совместно с коллегами из других ведомств ведется работа по контролю за процессом сдачи экзамена по русскому языку иностранными гражданами. В результате начиная с декабря 2023 года число экзаменационных пунктов сократилось в пять раз. Они прекратили свою деятельность ввиду выявленных нарушений", - написала Волк.
По ее словам, порядка 14 тысяч человек в присутствии сотрудников полиции не сдали экзамен. Органами внутренних дел отказано в приеме почти пяти тысяч сертификатов, которые были на руках у людей, фактически не владеющих русским языком.
Так, например, ранее канал незаконной миграции выявили в Калининграде: трое фигурантов выдавали иностранцам поддельные сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства. Возбуждено уголовное дело. По данным СК РФ, задержанные способствовали оформлению документов на право пребывания на территории региона не менее 100 мигрантам. При этом большая часть иностранцев русский язык не знала.
В мае глава МВД РФ Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с бесконтрольной выдачей иностранцам сертификатов о владении русским языком.