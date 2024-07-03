https://ria.ru/20240703/mvd-1957150958.html

Число пунктов, где иностранцы сдают экзамены по русскому языку, сократилось

Число пунктов, где иностранцы сдают экзамены по русскому языку, сократилось - РИА Новости, 03.07.2024

Число пунктов, где иностранцы сдают экзамены по русскому языку, сократилось

Число пунктов в РФ, где иностранцы сдают экзамены по русскому языку, сократилось с декабря в пять раз из-за выявленных в них нарушений, сообщила представитель... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:15

2024-07-03T16:15

2024-07-03T16:32

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число пунктов в РФ, где иностранцы сдают экзамены по русскому языку, сократилось с декабря в пять раз из-за выявленных в них нарушений, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале."Сотрудниками МВД России совместно с коллегами из других ведомств ведется работа по контролю за процессом сдачи экзамена по русскому языку иностранными гражданами. В результате начиная с декабря 2023 года число экзаменационных пунктов сократилось в пять раз. Они прекратили свою деятельность ввиду выявленных нарушений", - написала Волк.По ее словам, порядка 14 тысяч человек в присутствии сотрудников полиции не сдали экзамен. Органами внутренних дел отказано в приеме почти пяти тысяч сертификатов, которые были на руках у людей, фактически не владеющих русским языком.Так, например, ранее канал незаконной миграции выявили в Калининграде: трое фигурантов выдавали иностранцам поддельные сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства. Возбуждено уголовное дело. По данным СК РФ, задержанные способствовали оформлению документов на право пребывания на территории региона не менее 100 мигрантам. При этом большая часть иностранцев русский язык не знала.В мае глава МВД РФ Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с бесконтрольной выдачей иностранцам сертификатов о владении русским языком.

https://ria.ru/20240701/uchastniki-1956641672.html

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общество, россия, следственный комитет россии (ск рф)