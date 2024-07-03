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МВД предложило изымать паспорта, если их предъявляют не владельцы - РИА Новости, 03.07.2024
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13:33 03.07.2024 (обновлено: 13:34 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/mvd-1957086024.html
МВД предложило изымать паспорта, если их предъявляют не владельцы
МВД предложило изымать паспорта, если их предъявляют не владельцы - РИА Новости, 03.07.2024
МВД предложило изымать паспорта, если их предъявляют не владельцы
У российских граждан смогут изымать паспорта, если их предъявляют не владельцы, это следует из законопроекта МВД России, опубликованного на портале проектов... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:33
2024-07-03T13:34
общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. У российских граждан смогут изымать паспорта, если их предъявляют не владельцы, это следует из законопроекта МВД России, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Внести в статью 9 Федерального закона от 25 апреля 2023 года № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" следующие изменения: Оформление, выдача, замена, уничтожение паспорта осуществляются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом. Недействительный паспорт и паспорт, предъявленный для удостоверения личности лицом, не являющимся владельцем паспорта, подлежат изъятию", - говорится в проекте приказа. Исходя из документа, изъятие паспорта осуществляется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом, дипломатическим представительством или консульским учреждением, пограничным органом ФСБ. Уточняется, что в случаях изъятия паспорта и отсутствия иных документов, удостоверяющих личность, владелец изъятого документа препровождается в ближайшее подразделение территориального органа в сфере внутренних дел для установления личности. Ранее в интервью "Известиям" замначальника управления паспортной и регистрационной работы ГУВМ МВД России Екатерина Сизова рассказала, что изменения касаются как внутренних, так и заграничных паспортов. В части внутренних будут введены дополнительные критерии их недействительности, а в части заграничных, в случае их изъятия за пределами России, возможность получить документ для возвращения на территорию РФ. В случае изъятия паспорта предусматривается возможность выдачи гражданину временного удостоверения личности, дающего право на въезд в Россию. Оно выдается на срок от 5 до 30 календарных дней в зависимости от причины его получения.
https://ria.ru/20240625/pasport-1955432567.html
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общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МВД предложило изымать паспорта, если их предъявляют не владельцы

МВД: у россиян смогут изымать паспорта, если их предъявляют не владельцы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Паспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. У российских граждан смогут изымать паспорта, если их предъявляют не владельцы, это следует из законопроекта МВД России, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Внести в статью 9 Федерального закона от 25 апреля 2023 года № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" следующие изменения: Оформление, выдача, замена, уничтожение паспорта осуществляются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом. Недействительный паспорт и паспорт, предъявленный для удостоверения личности лицом, не являющимся владельцем паспорта, подлежат изъятию", - говорится в проекте приказа.
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Исходя из документа, изъятие паспорта осуществляется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом, дипломатическим представительством или консульским учреждением, пограничным органом ФСБ.
Уточняется, что в случаях изъятия паспорта и отсутствия иных документов, удостоверяющих личность, владелец изъятого документа препровождается в ближайшее подразделение территориального органа в сфере внутренних дел для установления личности.
Ранее в интервью "Известиям" замначальника управления паспортной и регистрационной работы ГУВМ МВД России Екатерина Сизова рассказала, что изменения касаются как внутренних, так и заграничных паспортов. В части внутренних будут введены дополнительные критерии их недействительности, а в части заграничных, в случае их изъятия за пределами России, возможность получить документ для возвращения на территорию РФ. В случае изъятия паспорта предусматривается возможность выдачи гражданину временного удостоверения личности, дающего право на въезд в Россию. Оно выдается на срок от 5 до 30 календарных дней в зависимости от причины его получения.
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