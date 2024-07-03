https://ria.ru/20240703/mvd-1957086024.html

МВД предложило изымать паспорта, если их предъявляют не владельцы

МВД предложило изымать паспорта, если их предъявляют не владельцы - РИА Новости, 03.07.2024

МВД предложило изымать паспорта, если их предъявляют не владельцы

У российских граждан смогут изымать паспорта, если их предъявляют не владельцы, это следует из законопроекта МВД России, опубликованного на портале проектов... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:33

2024-07-03T13:33

2024-07-03T13:34

общество

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939096162_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce0143b0046cf7fb6c1301f8c7364c33.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. У российских граждан смогут изымать паспорта, если их предъявляют не владельцы, это следует из законопроекта МВД России, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Внести в статью 9 Федерального закона от 25 апреля 2023 года № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" следующие изменения: Оформление, выдача, замена, уничтожение паспорта осуществляются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом. Недействительный паспорт и паспорт, предъявленный для удостоверения личности лицом, не являющимся владельцем паспорта, подлежат изъятию", - говорится в проекте приказа. Исходя из документа, изъятие паспорта осуществляется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом, дипломатическим представительством или консульским учреждением, пограничным органом ФСБ. Уточняется, что в случаях изъятия паспорта и отсутствия иных документов, удостоверяющих личность, владелец изъятого документа препровождается в ближайшее подразделение территориального органа в сфере внутренних дел для установления личности. Ранее в интервью "Известиям" замначальника управления паспортной и регистрационной работы ГУВМ МВД России Екатерина Сизова рассказала, что изменения касаются как внутренних, так и заграничных паспортов. В части внутренних будут введены дополнительные критерии их недействительности, а в части заграничных, в случае их изъятия за пределами России, возможность получить документ для возвращения на территорию РФ. В случае изъятия паспорта предусматривается возможность выдачи гражданину временного удостоверения личности, дающего право на въезд в Россию. Оно выдается на срок от 5 до 30 календарных дней в зависимости от причины его получения.

https://ria.ru/20240625/pasport-1955432567.html

https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956504533.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)