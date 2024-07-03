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Ученые обнаружили у муравьев "человеческое" поведение - РИА Новости, 03.07.2024
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Наука
 
07:11 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/muravi-1957009625.html
Ученые обнаружили у муравьев "человеческое" поведение
Ученые обнаружили у муравьев "человеческое" поведение - РИА Новости, 03.07.2024
Ученые обнаружили у муравьев "человеческое" поведение
Муравьи вида Camponotus floridanus стали первыми животными после людей, которые проводят сородичам ампутации по медицинским показаниям, написали швейцарские и... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T07:11
2024-07-03T07:11
наука
насекомые
биология
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Муравьи вида Camponotus floridanus стали первыми животными после людей, которые проводят сородичам ампутации по медицинским показаниям, написали швейцарские и японские ученые в статье для научного журнала Current Biology.Представители рода Camponotus не имеют характерной для муравьев особой железы, выделяющей антибиотическое вещество для обработки ран. Во время эксперимента ученые повреждали муравьям ногу в области бедра. Сородичи раненых муравьев прокусывали ногу выше бедра до тех пор, пока конечность не отваливалась. По словам ученых, такое лечение значительно повышало выживаемость травмированных особей."В нашем исследовании описан первый после человека пример использования ампутаций для лечения инфицированных особей среди животных", — отметили авторы.Более того, насекомые показали, что способны менять стратегию лечения в зависимости от положения раны. При повреждении конечности ближе к концу насекомые отказывались от ампутации и ограничивались облизыванием раны.
РИА Новости
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насекомые, биология
Наука, Насекомые, биология
Ученые обнаружили у муравьев "человеческое" поведение

Ученые узнали, что муравьи проводят друг другу медицинские ампутации

© Depositphotos.com / antreyМуравьи на закате
Муравьи на закате - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Depositphotos.com / antrey
Муравьи на закате. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Муравьи вида Camponotus floridanus стали первыми животными после людей, которые проводят сородичам ампутации по медицинским показаниям, написали швейцарские и японские ученые в статье для научного журнала Current Biology.
Представители рода Camponotus не имеют характерной для муравьев особой железы, выделяющей антибиотическое вещество для обработки ран. Во время эксперимента ученые повреждали муравьям ногу в области бедра. Сородичи раненых муравьев прокусывали ногу выше бедра до тех пор, пока конечность не отваливалась. По словам ученых, такое лечение значительно повышало выживаемость травмированных особей.
"В нашем исследовании описан первый после человека пример использования ампутаций для лечения инфицированных особей среди животных", — отметили авторы.
Более того, насекомые показали, что способны менять стратегию лечения в зависимости от положения раны. При повреждении конечности ближе к концу насекомые отказывались от ампутации и ограничивались облизыванием раны.
© Скриншот из видео, приложенного к статье в журнале Current BiologyМуравей ампутирует ногу сородичу
Муравей ампутирует ногу сородичу
© Скриншот из видео, приложенного к статье в журнале Current Biology
Муравей ампутирует ногу сородичу
 
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