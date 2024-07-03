https://ria.ru/20240703/muravi-1957009625.html

Ученые обнаружили у муравьев "человеческое" поведение

Ученые обнаружили у муравьев "человеческое" поведение - РИА Новости, 03.07.2024

Ученые обнаружили у муравьев "человеческое" поведение

Муравьи вида Camponotus floridanus стали первыми животными после людей, которые проводят сородичам ампутации по медицинским показаниям, написали швейцарские и... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T07:11

2024-07-03T07:11

2024-07-03T07:11

наука

насекомые

биология

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Муравьи вида Camponotus floridanus стали первыми животными после людей, которые проводят сородичам ампутации по медицинским показаниям, написали швейцарские и японские ученые в статье для научного журнала Current Biology.Представители рода Camponotus не имеют характерной для муравьев особой железы, выделяющей антибиотическое вещество для обработки ран. Во время эксперимента ученые повреждали муравьям ногу в области бедра. Сородичи раненых муравьев прокусывали ногу выше бедра до тех пор, пока конечность не отваливалась. По словам ученых, такое лечение значительно повышало выживаемость травмированных особей."В нашем исследовании описан первый после человека пример использования ампутаций для лечения инфицированных особей среди животных", — отметили авторы.Более того, насекомые показали, что способны менять стратегию лечения в зависимости от положения раны. При повреждении конечности ближе к концу насекомые отказывались от ампутации и ограничивались облизыванием раны.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

насекомые, биология