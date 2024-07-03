https://ria.ru/20240703/mosinzhproekt-1957042354.html

"Мосинжпроект" проводит два мероприятия по проектному управлению

"Мосинжпроект" проводит два мероприятия по проектному управлению - РИА Новости, 03.07.2024

"Мосинжпроект" проводит два мероприятия по проектному управлению

Инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" выступает организатором и партнером встречи "Высшей лиги проектного контроля", а также партнером встречи HR-PM-клуба – оба РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:00

2024-07-03T11:00

2024-07-03T11:13

россия

мосинжпроект

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" выступает организатором и партнером встречи "Высшей лиги проектного контроля", а также партнером встречи HR-PM-клуба – оба мероприятия посвящены темам повышения производительности и управления персоналом в строительстве. Как указывается в сообщении, сегодня в среду проходит встреча "Высшей лиги проектного контроля". Среди спикеров - представители холдинга и других инжиниринговых, промышленных предприятий, а также организаций, специализирующихся на управлении проектами. Встреча посвящена методам и средствам повышения производительности со стороны заказчика, EPC-подрядчика, проектного института. Руководитель департамента проектного контроля АО "Мосинжпроект" Олег Выгонный познакомит участников дискуссии с историей развития и спецификой проектного контроля в холдинге, а также проведет экскурсию по цифровому офису управления проектами компании. В конце встречи для участников проведут деловые игры: "Практические кейсы проектного контроля" и разработанная сотрудниками "Мосинжпроекта" бизнес-симуляция в формате деловой игры "Проектный штурм". Холдинг также выступает партнером встречи HR-PM-клуба, которая состоится 4 июля. Участники – HR-руководители строительных компаний – смогут обменяться опытом в поиске решений по повышению производительности и эффективности управления проектным персоналом. Спикеры от холдинга и сторонних организаций на панельной дискуссии поделятся кейсами и практиками, а также подходами к мотивации сотрудников и формированию кадрового резерва. "Мосинжпроект" – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России и участник реализации ключевых градостроительных программ Москвы. Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. С участием "Мосинжпроекта" за 12 лет введено свыше 160 километров линий и 75 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства. Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект" ИНН: 7701885820, erid: F7NfYUJCUneLsXMGid4T

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мосинжпроект