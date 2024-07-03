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"Мосинжпроект" проводит два мероприятия по проектному управлению
"Мосинжпроект" проводит два мероприятия по проектному управлению - РИА Новости, 03.07.2024
"Мосинжпроект" проводит два мероприятия по проектному управлению
Инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" выступает организатором и партнером встречи "Высшей лиги проектного контроля", а также партнером встречи HR-PM-клуба – оба РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:00
2024-07-03T11:00
2024-07-03T11:13
россия
мосинжпроект
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" выступает организатором и партнером встречи "Высшей лиги проектного контроля", а также партнером встречи HR-PM-клуба – оба мероприятия посвящены темам повышения производительности и управления персоналом в строительстве. Как указывается в сообщении, сегодня в среду проходит встреча "Высшей лиги проектного контроля". Среди спикеров - представители холдинга и других инжиниринговых, промышленных предприятий, а также организаций, специализирующихся на управлении проектами. Встреча посвящена методам и средствам повышения производительности со стороны заказчика, EPC-подрядчика, проектного института. Руководитель департамента проектного контроля АО "Мосинжпроект" Олег Выгонный познакомит участников дискуссии с историей развития и спецификой проектного контроля в холдинге, а также проведет экскурсию по цифровому офису управления проектами компании. В конце встречи для участников проведут деловые игры: "Практические кейсы проектного контроля" и разработанная сотрудниками "Мосинжпроекта" бизнес-симуляция в формате деловой игры "Проектный штурм". Холдинг также выступает партнером встречи HR-PM-клуба, которая состоится 4 июля. Участники – HR-руководители строительных компаний – смогут обменяться опытом в поиске решений по повышению производительности и эффективности управления проектным персоналом. Спикеры от холдинга и сторонних организаций на панельной дискуссии поделятся кейсами и практиками, а также подходами к мотивации сотрудников и формированию кадрового резерва. "Мосинжпроект" – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России и участник реализации ключевых градостроительных программ Москвы. Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. С участием "Мосинжпроекта" за 12 лет введено свыше 160 километров линий и 75 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства. Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект" ИНН: 7701885820, erid: F7NfYUJCUneLsXMGid4T
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мосинжпроект
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости
. Инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект
" выступает организатором и партнером встречи "Высшей лиги проектного контроля", а также партнером встречи HR-PM-клуба – оба мероприятия посвящены темам повышения производительности и управления персоналом в строительстве.
Как указывается в сообщении, сегодня в среду проходит встреча "Высшей лиги проектного контроля". Среди спикеров - представители холдинга и других инжиниринговых, промышленных предприятий, а также организаций, специализирующихся на управлении проектами. Встреча посвящена методам и средствам повышения производительности со стороны заказчика, EPC-подрядчика, проектного института.
Руководитель департамента проектного контроля АО "Мосинжпроект" Олег Выгонный познакомит участников дискуссии с историей развития и спецификой проектного контроля в холдинге, а также проведет экскурсию по цифровому офису управления проектами компании. В конце встречи для участников проведут деловые игры: "Практические кейсы проектного контроля" и разработанная сотрудниками "Мосинжпроекта" бизнес-симуляция в формате деловой игры "Проектный штурм".
Холдинг также выступает партнером встречи HR-PM-клуба, которая состоится 4 июля. Участники – HR-руководители строительных компаний – смогут обменяться опытом в поиске решений по повышению производительности и эффективности управления проектным персоналом. Спикеры от холдинга и сторонних организаций на панельной дискуссии поделятся кейсами и практиками, а также подходами к мотивации сотрудников и формированию кадрового резерва.
"Мосинжпроект
" – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России и участник реализации ключевых градостроительных программ Москвы. Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. С участием "Мосинжпроекта" за 12 лет введено свыше 160 километров линий и 75 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.
Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект"
ИНН: 7701885820, erid: F7NfYUJCUneLsXMGid4T