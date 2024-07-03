https://ria.ru/20240703/moshenniki-1956990689.html

Юрист раскрыл принцип, по которому мошенники ищут жертв в соцсетях

Юрист раскрыл принцип, по которому мошенники ищут жертв в соцсетях - РИА Новости, 03.07.2024

Юрист раскрыл принцип, по которому мошенники ищут жертв в соцсетях

Мошенники изобрели новую схему обмана — в соцсетях они заходят в группы по творческому или финансовому росту и там ищут жертв, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T02:15

2024-07-03T02:15

2024-07-03T02:15

россия

иван соловьев (юрист)

мошенничество

общество

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Мошенники изобрели новую схему обмана — в соцсетях они заходят в группы по творческому или финансовому росту и там ищут жертв, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Суть в том, что сначала они втираются в доверие к участникам — спрашивают о курсе, результатах. "Горячо благодарят, если человек отвечает, говорят, что очень ценят помощь и участие. На первом этапе злоумышленники могут показаться просто коммуникабельными и дружелюбными людьми", — отметил он.Затем они налаживают дружеские отношения с жертвой, на это уходит от месяца до полугода. После этого начинается стадия обмана — мошенник рассказывает о супервысоких заработках знакомых на инсайдерской информации в спорте. Жертве предлагают доступ к таким доходам, но просят первоначальный капитал — оплату членства в группе, ставок. Многие настолько доверяют новым “друзьям” и хотят легких денег, что влезают в неподъемные долги.После того, как схема раскрыта, жертвы даже не обращаются в полицию — все понимают незаконность схем с размещением ставок, основанных на инсайдерской информации. Поэтому при общении в соцсетях следует быть особо осторожным, предупредил Соловьев.

https://ria.ru/20240625/moshenniki-1955263932.html

https://ria.ru/20240618/dengi-1953544813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, иван соловьев (юрист), мошенничество, общество