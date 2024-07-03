Рейтинг@Mail.ru
Юрист раскрыл принцип, по которому мошенники ищут жертв в соцсетях - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/moshenniki-1956990689.html
Юрист раскрыл принцип, по которому мошенники ищут жертв в соцсетях
Юрист раскрыл принцип, по которому мошенники ищут жертв в соцсетях - РИА Новости, 03.07.2024
Юрист раскрыл принцип, по которому мошенники ищут жертв в соцсетях
Мошенники изобрели новую схему обмана — в соцсетях они заходят в группы по творческому или финансовому росту и там ищут жертв, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T02:15
2024-07-03T02:15
россия
иван соловьев (юрист)
мошенничество
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578783611_0:306:3068:2032_1920x0_80_0_0_875374acf9262dfd4ddcd16336f7f745.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Мошенники изобрели новую схему обмана — в соцсетях они заходят в группы по творческому или финансовому росту и там ищут жертв, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Суть в том, что сначала они втираются в доверие к участникам — спрашивают о курсе, результатах. "Горячо благодарят, если человек отвечает, говорят, что очень ценят помощь и участие. На первом этапе злоумышленники могут показаться просто коммуникабельными и дружелюбными людьми", — отметил он.Затем они налаживают дружеские отношения с жертвой, на это уходит от месяца до полугода. После этого начинается стадия обмана — мошенник рассказывает о супервысоких заработках знакомых на инсайдерской информации в спорте. Жертве предлагают доступ к таким доходам, но просят первоначальный капитал — оплату членства в группе, ставок. Многие настолько доверяют новым “друзьям” и хотят легких денег, что влезают в неподъемные долги.После того, как схема раскрыта, жертвы даже не обращаются в полицию — все понимают незаконность схем с размещением ставок, основанных на инсайдерской информации. Поэтому при общении в соцсетях следует быть особо осторожным, предупредил Соловьев.
https://ria.ru/20240625/moshenniki-1955263932.html
https://ria.ru/20240618/dengi-1953544813.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578783611_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_5d3ef67f422a2cae414173aa640a4d30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иван соловьев (юрист), мошенничество, общество
Россия, Иван Соловьев (юрист), Мошенничество, Общество
Юрист раскрыл принцип, по которому мошенники ищут жертв в соцсетях

Юрист Соловьев: мошенники стали искать жертв в группах по финансовому росту

© Depositphotos.com / Diego CervoДевушка набирает текстовое сообщение в мессенджере
Девушка набирает текстовое сообщение в мессенджере - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Depositphotos.com / Diego Cervo
Девушка набирает текстовое сообщение в мессенджере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Мошенники изобрели новую схему обмана — в соцсетях они заходят в группы по творческому или финансовому росту и там ищут жертв, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Суть в том, что сначала они втираются в доверие к участникам — спрашивают о курсе, результатах. "Горячо благодарят, если человек отвечает, говорят, что очень ценят помощь и участие. На первом этапе злоумышленники могут показаться просто коммуникабельными и дружелюбными людьми", — отметил он.
Девушка разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Мошенники начали использовать несуществующее ведомство для хищения данных
25 июня, 11:21
Затем они налаживают дружеские отношения с жертвой, на это уходит от месяца до полугода. После этого начинается стадия обмана — мошенник рассказывает о супервысоких заработках знакомых на инсайдерской информации в спорте. Жертве предлагают доступ к таким доходам, но просят первоначальный капитал — оплату членства в группе, ставок. Многие настолько доверяют новым “друзьям” и хотят легких денег, что влезают в неподъемные долги.
После того, как схема раскрыта, жертвы даже не обращаются в полицию — все понимают незаконность схем с размещением ставок, основанных на инсайдерской информации. Поэтому при общении в соцсетях следует быть особо осторожным, предупредил Соловьев.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Россиянам объяснили, кому банк вернет украденные мошенниками деньги
18 июня, 02:15
 
РоссияИван Соловьев (юрист)МошенничествоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала